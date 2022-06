Le MacBook Pro M2 est finalement plus lent que le M1 !

Non seulement les tests de référence ont indiqué que la version de base 256 Go du MacBook Pro 13 pouces avec puce M2 offre des performances de lecture / écriture SSD plus lentes que son prédécesseur avec M1, le nouvel ordinateur portable serait même moins performant au quotidien. C’est en tout cas les conclusions du YouTuber Max Yuryev de Max Tech qui ne devrait pas faire plaisir à Apple.

Un sentiment de lenteur avec la puce M2

Concrètement, le MacBook Pro M2 de 2022 avec SSD de 256 Go et 8 Go de RAM s'est montré plus lent que le MacBook Pro M1 de 2020 avec SSD de 256 Go et 8 Go de RAM dans de nombreux tests d'utilisation impliquant Photoshop, Lightroom, Final Cut Pro, le multitâche et les transferts de fichiers. Dans un test de RAM, le M1 charge systématiquement le contenu plus rapidement avec plusieurs applications ouvertes, et dans un test d'exportation de 50 images dans Lightroom avec des applications ouvertes, le M1 était encore plus rapide. Il a pu exporter 50 images en 3 minutes et 36 secondes, tandis que le M2 a mis 4 minutes et 12 secondes.

Dans ces tests, la mémoire unifiée intégrée de 8 Go du MacBook Pro est utilisée par divers processus, la machine utilisant le SSD comme mémoire virtuelle. La permutation de la mémoire virtuelle entraîne un ralentissement général des performances du système.



Ces résultats étaient cohérents dans tous les tests de performance effectués par Max Tech, et les tests de référence effectués par Max Tech le samedi ont démontré la même divergence. Les vitesses de lecture du MacBook Pro M2 semblent être environ 50 % plus lentes, tandis que les vitesses d'écriture semblent être environ 30 % plus lentes.

MacBook Pro 13 pouces (M1/256GB) Vitesse de lecture : 2,900

MacBook Pro 13 pouces (M2/256Go) Vitesse de lecture : 1,446

MacBook Pro 13 pouces (M1/256GB) Vitesse d'écriture : 2,215

MacBook Pro 13 pouces (M2/256GB) Vitesse d'écriture : 1,463

Max Tech attribue cette différence de performance au choix du stockage flash NAND d'Apple. Dans le MacBook Pro M2, il y a une seule puce de stockage flash NAND de 256 Go, alors que le MacBook Pro M1 a deux puces NAND qui sont probablement de 128 Go chacune. Les puces NAND multiples permettent des vitesses plus rapides en parallèle, ce qui pourrait expliquer les performances apparemment décevantes du M2.

Un problème seulement sur l'entrée de gamme

Le ralentissement des performances du SSD semble être limité à la version 256 Go du MacBook Pro 13 pouces, car les machines de plus grande capacité n'ont pas présenté le même problème, certainement parce qu'ils possèdent plusieurs barrettes de mémoire. Les acheteurs potentiels de MacBook Pro doivent être conscients de ce problème au moment du passage à la caisse, et même pour un futur MacBook Air M2 qui devrait être identique dans sa configuration 256 Go de disque.



La raison pour laquelle Apple a opté pour une configuration différente de la puce NAND dans le MacBook Pro M2 n'est pas claire, et des tests supplémentaires seront probablement nécessaires pour comprendre exactement ce qui se passe. Pour le moment, Apple n'a fait aucun commentaire sur la situation. À noter qu'aucun des tests du MacBook Pro M2 n'avait soulevé ce point, peut-être parce qu'ils avaient tous reçu le laptop de la part du constructeur...



En attendant, sachez que le MacBook Air M1 est à 999 euros, quand le MacBook Air M2 sera à 1499€ et le MacBook Pro M2 à 1599€.