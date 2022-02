Un MacBook Pro M2 sans encoche finalement présenté le mois prochain ?

Le mois prochain, Apple lancera son nouveau processeur maison, le M2, dans un MacBook Pro 13 pouces rafraîchi qui n'aura pas de changements majeurs de design, selon une source fiable ayant des liens étroits avec la chaîne d'approvisionnement. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient une entrée de gamme visuellement proche des derniers MacBook Pro M1 Pro / Max.

Une évolution mineure du MacBook Pro 13 pouces

Selon les nouvelles informations obtenues par MacRumors, le prochain MacBook Pro 13 pouces conservera le même design que la version actuelle, y compris la Touch Bar, mais contrairement aux modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2021, il n'aura pas d'encoche ni d'écran 120 Hz ProMotion, contrairement à certaines rumeurs.

Si tel est le cas, cela signifie que la différence principale du nouveau modèle MacBook Pro d'entrée de gamme sera la nouvelle puce M2, qui comporte le même nombre de cœurs de processeur que le processeur M1, et jusqu'à 10 cœurs graphiques. L'ensemble fournira des performances améliorées en termes de vitesse de calcul et d'économie d'énergie.



Les détails ci-dessus ont été relayés la source qui avait annoncé l'encoche du MacBook Pro de l'an passé. En octobre 2021, le même leaker déclarait que les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces auraient un écran redessiné avec une encoche centrale pour la webcam, mais sans Face ID. Il avait vu juste, quelques jours avant le keynote "Unleashed" d'Apple à l'automne.



La dernière rumeur concernant le MacBook Pro 13 pouces est également conforme à un rapport de DigiTimes paru la semaine dernière, selon lequel Apple lancera son premier MacBook Pro équipé de la puce M2 de deuxième génération lors de son événement de printemps, le 8 mars prochain. Le média taïwanais expliquant que l'ordinateur portable n'évoluerait que très peu, hormis le processeur.



Rappelons enfin que le MacBook Pro 13 pouces n'aura plus de Touch Bar, et qu'il sera suivi de trois autres Mac équipés de la puce M2 cette année. Soit un total de 4 Mac M2 en 2022.



Rendez-vous début mars pour découvrir le nouveau MacBook Pro 2022, l'iPhone SE 3, l'iPad Air 5 et autres surprises.