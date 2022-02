Gurman confirme un keynote le 8 mars et 4 Mac M2 avant la fin de l'année

Dans sa newsletter "Power On" du jour, Mark Gurman de Bloomberg a réaffirmé qu'Apple prévoyait d'organiser un keynote virtuel le mardi 8 mars pour présenter les nouveaux iPhone SE 3 et iPad Air 5, qui devraient tous deux être équipés d'une puce A15 et d'un support 5G. Mais le journaliste américain le mieux informé au sujet d'Apple avance également que la société de Tim Cook se prépare à lancer 4 Mac avec une puce M2.

iPhone SE 2022 et iPad Air 5

Comme prévu, Apple s'apprête à renouveler son iPhone d'entrée de gamme, l'iPhone SE. La troisième mouture devrait fortement ressembler à l'iPhone SE 2020, mais avec quelques nouveautés techniques comme la puce A15 des iPhone 13 et le modem 5G, de quoi en faire une bête de course à moins de 500€.



L'autre grande nouveauté s'appellera iPad Air, la cinquième itération de la tablette milieu de gamme. Comme pour l'iPhone SE, l'iPad Air 5 ne va pas tout chambouler et s'octroyer une nouvelle puce A15 ainsi qu'une meilleure caméra avant compatible avec Center Stage, comme les iPad Pro et l'iPad mini 6.

4 nouveaux Mac avec puce M2

Ensuite, Gurman a déclaré qu'Apple prévoit également de lancer au moins un nouveau Mac ce printemps, mais il n'est pas clair si ce Mac serait présenté lors du keynote d'Apple ou un peu après. Ce nouvel ordinateur pourrait être un Mac mini haut de gamme équipé des puces M1 Pro et M1 Max, ou bien l'iMac 27 pouces M1 Pro / Max, mais Gurman pense qu'il ne devrait pas être lancé avant août ou septembre.



Mieux, Apple aurait au moins quatre nouveaux Macs équipés de puces M2 dans ses cartons. On trouve le MacBook Air 2022 complètement revu, un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme inspiré des derniers modèles 2021, un iMac 24 pouces amélioré et un Mac mini d'entrée de gamme. Il est probable que ces Macs seront lancés plus tard dans l'année, après qu'Apple ait fini de commercialiser ses derniers Macs équipés de puces M1 Pro et M1 Max, comme l'iMac Pro et le Mac Pro.



Petit détail, la firme devrait retirer la Touch Bar du nouveau MacBook Pro d'entrée de gamme. De plus, pour conserver un prix inférieur au reste de la gamme, il n'aurait pas droit au 120 Hz.



Enfin, Apple aurait tenté d'intégrer Face ID sur l'iMac M1, mais n'aurait pas réussi à le faire dans les temps.