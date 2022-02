Apple Event : l'iPhone SE 3 et le nouvel iPad Air seront présentés le 8 mars (rumeur)

Il y a 1 heure (Màj il y a 54 min)

Actualité Apple

Julien Russo

Depuis la fin de l'année dernière, les indiscrétions s'enchaînent les unes après les autres pour annoncer un événement Apple qui aura lieu au cours du premier trimestre de 2022. Pour la première fois, le média américain Bloomberg apporte plus de précisions à propos de ce soi-disant Apple Event !

Un événement spécial le 8 mars

Dans un peu plus d'un mois, la firme de Cupertino devrait organiser son premier Apple Event de l’année, le moment parfait pour présenter au monde entier la succession de la gamme iPhone SE et de dévoiler un nouvel iPad Air.

Ce rendez-vous devrait aussi être l'occasion de mettre en ligne le soir même la nouvelle mise à jour iOS 15.4 qui est actuellement dans son programme de bêta. Pour rappel, il s’agit de la fameuse mise à jour qui donne la possibilité de déverrouiller son iPhone via Face ID tout en portant un masque sur son visage (et sans l'intervention de l'Apple Watch).

Selon les dernières informations de Bloomberg, l'Apple Event dédié à ces deux produits de milieu de gamme devrait avoir lieu le 8 mars.

Steve Jobs Theater à l'Apple Park

À l'heure actuelle, le rapport affirme que l'information n'est pas sûre à 100%, car des retards de productions ou d'autres changements pourraient provoquer une modification de planification à la dernière minute :

Apple Inc. vise une date le ou vers le 8 mars pour dévoiler un nouvel iPhone à faible coût et un iPad mis à jour, selon des personnes connaissant le sujet, en l'occasion d'une année potentiellement record pour le lancement de produits.

L'annonce marquera le premier événement majeur d'Apple depuis le lancement d'un nouveau MacBook Pro en octobre. Comme les autres lancements récents de l'entreprise.

Les sources qui ont divulgué cette information inédite à Bloomberg ont affirmé que l'événement sera entièrement virtuel. L'Apple Park estime que rassembler plusieurs centaines de journalistes dans un endroit clos n'est pas une bonne idée au vu de la situation sanitaire en Californie.



D'après les récentes rumeurs, l'iPhone SE 3 embarquerait un modem 5G et la puce A15 Bionic qu'on retrouve dans les iPhone 13. Concernant le futur iPad Air 5, il devrait lui aussi bénéficier de ces deux nouveautés !

Apple semble préparer le terrain depuis quelques semaines puisque les nouveaux produits ont déjà été enregistrés dans la base EEC, une étape indispensable avec une commercialisation.

De plus, une indiscrétion a affirmé il y a 72 heures que l'Inde accueille déjà les nouveaux produits.



Mise à jour à 21h35 : Un nouveau Mac avec une puce M1 Pro ou M1 Max serait aussi de la partie !



