Une dose de réalité augmentée sur iPhone pour l'Apple Event du 8 mars

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Actualité Apple

Julien Russo

Le 8 mars 2022, Apple vous donne rendez-vous pour la présentation de plusieurs produits, on devrait avoir l'iPhone SE 3, l'iMac 27 pouces avec la puce M1 ou encore un nouvel iPad Air. Pour fêter cette annonce, la firme de Cupertino vous propose une expérience en réalité augmentée avec le logo de l'événement.

Peek Performance en AR

C'est le rendez-vous de ce début d'année, Apple vous invite pour un événement entièrement virtuel le 8 mars à partir de 19:00 (heure française), vous pourrez suivre en temps réel les annonces sur le site d'Apple, YouTube et même sur iPhoneSoft.

Pour marquer le coup de cette invitation publié il y a plus d'une heure, Apple propose aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad une session de réalité augmentée directement sur son site web.

Image by MacRumors

Apple permet d'incruster le logo de l'Apple Event du 8 mars dans l'environnement autour de vous, il est possible de l'agrandir et de changer son angle de vue. Dès que vous avez fini de vous divertir, Apple donne l'opportunité d'ajouter la date de son événement directement dans le calendrier d'iOS/iPadOS via un bouton "Ajouter au calendrier " en bas de l'écran.



Pendant l'expérience en AR, vous remarquerez qu'il y a une petite animation dans le logo avec plusieurs couleurs qui varient et une musique qui vous accompagne. Si vous préférez, Apple permet aussi la visibilité via "objet" cela offre une image plus claire. Comme à chaque Apple Event, la firme Cupertino crée des visuels uniques en transformant son logo en un style jamais vu jusqu'ici.



Pour tester rendez-vous sur cette page depuis votre iPhone ou iPad puis appuyer sur le gros logo Apple au milieu de la page, vous basculerez automatiquement vers l'expérience en réalité augmentée.