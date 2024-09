Apple Plans collecte vos données pour améliorer la réalité augmentée

En marge du lancement d'iOS 17.2, nous apprenons qu'Apple recueille des données dans Plans afin d'améliorer la fonction de localisation en réalité augmentée. Dans un nouveau document d'assistance, la société de Tim Cook indique qu'elle cherche à améliorer la vitesse et la précision des fonctions AR dans l'application Plans, appelée Maps en anglais. Voici comment.

Apple utilise vos données dans Plans

Lors de l'utilisation de fonctions basées sur la réalité augmentée dans Plans, notamment les itinéraires pédestres immersifs ou l'option d'affinement de la localisation, Apple recueille des informations sur les "points d'intérêt" qui représentent la forme et l'apparence d'objets fixes, soit les bâtiments et infrastructures. Les données ne comprennent ni photo ni image, et les points caractéristiques collectés ne sont pas lisibles par une personne.

Selon Apple, Plans utilise l'apprentissage automatique sur l'appareil pour comparer les points caractéristiques aux données de référence d'Apple Maps envoyées à l'iPhone. L'appareil photo filtre les objets en mouvement tels que les personnes et les véhicules, Apple ne recueillant que les points caractéristiques des objets stationnaires.



La comparaison entre la nouvelle modélisation et les données de référence d'Apple Maps permet à ce dernier de localiser l'utilisateur et de fournir des itinéraires pédestres détaillés avec un contexte AR. En d'autres termes, ceux qui utilisent ces fonctions en AR permettant à Apple d'actualiser les données de référence afin d'améliorer la précision de la réalité augmentée.



Les données collectées sont évidemment chiffrées et ne sont pas associées à un utilisateur individuel ou à un identifiant Apple. Apple utilise également l'apprentissage automatique sur l'appareil pour ajouter du "bruit" aux données nouvellement acquises afin d'éviter d'empêcher toute tentative de reconstruire une image à partir des données. En clair, il est impossible de surveiller quelqu'un par ce biais.



Selon Apple, seul un "attaquant extrêmement sophistiqué" ayant accès au système d'encodage de la société serait en mesure de recréer une image à partir des points caractéristiques, mais comme les données sont chiffrées et limitées à Apple, "une attaque et une recréation [des images] sont extrêmement improbables".

Comment ne pas collecter les données AR

L'utilisation des données de réalité augmentée peut être désactivée dans les réglages d'iOS. Rendez-vous dans l'application Réglages, puis "Confidentialité et sécurité" > "Analyses et améliorations" > "Précision de la localisation en RA". Cette option était d'ailleurs mentionnée dans nos conseils pour économiser la batterie.