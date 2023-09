Rapport de transparence : Apple publie les demandes gouvernementales de récupération de données

Comme toutes les autres entreprises, Apple est obligé de répondre favorablement à chaque demande gouvernementale qui souhaite récupérer des données sur un client. Toutefois, la firme de Cupertino mentionne chaque année la quantité de demandes reçues afin d'apporter le maximum de transparence envers sa clientèle. Voici ce que dit le dernier rapport d'Apple à ce sujet.

Beaucoup de demandes gouvernementales

Dans un monde où la protection des données est de plus en plus cruciale, Apple continue de renforcer son engagement envers la confidentialité des utilisateurs. Récemment, la firme à la pomme a divulgué un rapport exhaustif concernant les sollicitations gouvernementales relatives aux données des utilisateurs.



Sur la période de janvier à juin 2022, Apple indique n'avoir observé aucun changement majeur par rapport aux demandes précédentes. Ces sollicitations sont principalement émises par les forces de l'ordre, et ce, pour deux raisons principales : aider les clients avec des dispositifs égarés ou dérobés, et soutenir des enquêtes de fraude.

Voici la répartition des demandes gouvernementales :

Asie-Pacifique : 3 321 sollicitations touchant 170 901 appareils.

: 3 321 sollicitations touchant 170 901 appareils. Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique (EMEIA) : 15 961 sollicitations affectant 29 177 appareils.

: 15 961 sollicitations affectant 29 177 appareils. Amérique latine : 4 080 sollicitations concernant 15 953 appareils.

: 4 080 sollicitations concernant 15 953 appareils. États-Unis : 5 660 sollicitations impactant 235 362 appareils.

Les réponses positives d'Apple

Face à ces demandes, Apple a fourni les données dans :

83% des cas pour l'Asie-Pacifique.

70% pour l'EMEIA.

89% pour l'Amérique latine.

82% pour les États-Unis.

Apple a également traité 5 980 sollicitations pour des détails financiers liés à des fraudes, concernant 25 340 appareils, répondant favorablement à 57% d'entre elles. Par ailleurs, 14 005 sollicitations étaient relatives à des comptes potentiellement utilisés illicitement, avec 83% ayant reçu une réponse favorable.



Avec ce rapport, Apple va au-delà des attentes en offrant une ventilation des données plus détaillées que par le passé, donnant ainsi un aperçu plus profond des sollicitations des forces de l'ordre. Cet effort de transparence confirme l'engagement indéfectible de la firme à garantir la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs dans un monde numérique en constante évolution.



Source