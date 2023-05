App Store : Apple publie le premier rapport de transparence

Face à la tendance d'imposer les boutiques d'applications tierces sur iOS et Android, Apple essaie tant bien que mal de prouver que l'App Store apporte une certaine sécurité dans l'écosystème et que les statistiques le démontrent année après année. Pour montrer au monde entier les bienfaits de l'App Store, le géant californien a partagé quelques chiffres assez surprenants de l'impact positif que peut avoir une modération stricte dans la distribution des applications.

L'App Store, une sécurité absolue

Sur Android, le sideloading existe depuis longtemps, ce qui provoque des problèmes de sécurité, comme des plagiats d'applications qui cherchent à récupérer vos données personnelles ou des identifiants et mots de passe, des applications qui se donnent comme seul objectif d'installer un virus ou un logiciel espion sur votre smartphone... Ces problèmes de sécurité sont réduits au minimum du minimum sur iOS, tout simplement parce que les utilisateurs peuvent télécharger qu'à un seul endroit des applications : l'App Store.



Le fait d'avoir une boutique d'applications exclusives et de ne pouvoir télécharger nul par ailleurs a évidemment des inconvénients : prix plus élevé, des applications qui ne peuvent pas exprimer toute leur créativité, des thématiques qui n'existent pas (le cloud gaming)... Mais, ce qu'on ne peut pas critiquer : c'est la sécurité qu'apporte une modération stricte sur les ajouts de nouvelles applications et les mises à jour.

Afin de prouver que la stratégie d'un store unique est gagnante, Apple a publié un rapport de transparence visant à dévoiler les statistiques précises des applications qui ont été acceptées et refusées sur la totalité de l'année dernière.

À travers cette approche, Apple montre que le travail quotidien des équipes de l'App Store porte ses fruits pour construire un environnement sain et sécurisé pour ses clients.



Sur l'App Store en 2022, il y a eu 6 101 913 demandes pour ajouter une nouvelle application sur iOS, iPadOS, macOS, watchOS ou tvOS, parmi ces demandes, il y a eu un total de 1 679 694 refus pour diverses causes. Apple explique que ses équipes ont rejeté ces applications pour des problèmes de performance, de conception, de conflit juridique ou encore de sécurité.

En effet, avant chaque validation pour l'entrée sur l'App Store, les équipes de la boutique d'applications testent l'app afin de voir si celle-ci fonctionne correctement sur les différents systèmes d'exploitation de l'écosystème. Ils vérifient également s'il ne s'agit pas d'un plagiat, d'une fausse application, si le développeur respecte bien la transparence liée au respect de la vie privée et si l'application n'a pas de virus.



Autre statistique intéressante, 186 195 applications ont été supprimées de l'App Store parce qu'elles enfreignaient les directives de l'App Store, 253 466 applications ont été approuvées après avoir été rejetées, car les développeurs ont collaboré avec Apple pour remédier à leurs problèmes. Les jeux constituent la principale catégorie d'applications enlevées de l'App Store, suivis par les utilitaires, les entreprises et les écoles.

Les suppressions suite aux demandes gouvernementales

Certains pays sont adeptes de la censure, ils n'hésitent pas à se rapprocher d'un service dédié chez Apple pour demander la suppression d'une application. La firme de Cupertino affirme que 14 applications ont été supprimées à la demande du gouvernement indien, 10 par le Pakistan et 7 pour la Russie.

D'autres pays ont également réclamé la suppression d'une application, il s'agit de la Turquie, de la Bulgarie, de Chypre, de la Lettonie, du Nigeria, de l'Italie et de Hong Kong.



Le grand champion de cette catégorie reste la Chine avec une demande de supprimer 1435 applications dont 1276 jeux qui n'étaient pas approuvés par le gouvernement de Xi Jinping.