Apple publie le firmware 5E133 pour les AirPods et permet la mise à jour en Apple Store

Apple a déployé aujourd'hui le nouveau firmware 5E133 pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, les AirPods Pro et les AirPods Pro 2, après les mises à jour du micrologiciel 5B58 et 5B59 publiées respectivement en novembre et en janvier. Mais le plus intéressant concerne les clients qui n’ont pas d’appareils Apple sous la main.

Pas de nouveautés annoncées

Comme pratiquement à chaque fois, Apple n'offre pas de notes de mise à jour sur ce qui est inclus dans les mises à jour du firmware des AirPods, mais l'entreprise tient à jour un document d'assistance qu’elle fait évoluer de temps en temps. Nous ne manquerons pas d’éditer l’article quand nous en saurons plus.

Comment mettre à jour des AirPods

Il n'existe pas de méthode standard pour mettre à jour le logiciel des AirPods, mais il s’installe par voie hertzienne lorsque les AirPods sont connectés à un appareil iOS appairé. Le fait de placer les écouteurs dans leur étui, de les connecter à une source d'alimentation, puis de les coupler à un iPhone ou à un iPad devrait forcer la mise à jour au bout d'un court laps de temps.



Vous pouvez vérifier le micrologiciel de vos AirPods dans les réglages systèmes. Cela fonctionne pour tous les AirPods, y compris les récents AirPods Pro 2.

Une solution pour les clients sous Android et Windows

Dans un document d'assistance mis à jour sur le micrologiciel des AirPods, Apple s'est penché sur un cas particulier, recommandant à ceux qui n'ont pas d'appareil Apple de se rendre dans un Apple Store ou chez un fournisseur de services agréé Apple pour mettre à jour leur micrologiciel.

Si vous n'avez pas d'appareil Apple à proximité, vous pouvez prendre rendez-vous dans un Apple Store ou auprès d'un fournisseur de services agréé Apple pour mettre à jour votre micrologiciel.

Ainsi, bien que ce ne soit pas optimal, si vous avez un Android ou un ordinateur Windows, vous pouvez faire mettre à jour vos écouteurs Apple.