Apple publie le firmware 6E188 bêta pour les AirPods Pro 2

Apple a publié ce soir une nouvelle mise à jour du firmware bêta à destination des AirPods Pro 2, à la fois pour les versions USB-C (2023) et Lightning (2022). Numéroté 6E188, le firmware semble contenir pas mal de changements par rapport au build précédent, 6B34, publié en décembre.

Des nouveautés mystérieuses

Comme vous le savez, Apple fournit rarement le détail des fonctionnalités incluses dans le nouveau firmware. C'est encore le cas ce soir, surtout qu'il s'agit d'un logiciel bêta, limité aux développeurs. On espère que la commutation entre plusieurs appareils a été améliorée, elle a tendance à se mélanger les pinceaux entre l'iPhone et le Mac notamment.

Comment mettre à jour ses AirPods ?

Il n'existe pas de guide pour mettre à jour le logiciel des AirPods, mais le micrologiciel est généralement installé en Bluetooth lorsque les AirPods sont connectés à un appareil Apple. Le fait de placer les AirPods dans leur étui, de les brancher à une source d'alimentation, puis de faire en sorte qu'ils soient appairés devrait forcer la mise à jour.



Vous pouvez vérifier la version de vos AirPods Pro comme ceci :

Connectez vos AirPods Pro à votre appareil iOS.

Ouvrez l'application Réglages.

Touchez Général.

Touchez À propos de.

Touchez AirPods.

Regardez le chiffre à côté de "Version du micrologiciel".

Nous mettrons à jour l'article avec les éventuelles nouveautés. En attendant, rappelons que les AirPods Pro 2 sont les meilleurs écouteurs sans fil d'Apple, Amazon proposant même une jolie réduction à l'heure actuelle.

