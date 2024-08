Rapport de transparence de l'App Store en 2023 : près de 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires

Pour terminer la semaine de lancement des iPad Pro M4 et iPad Air M2, Apple a publié son deuxième rapport annuel sur la transparence de l'App Store, au format PDF, qui met en lumière des chiffres clés tels que le nombre d'applications rejetées au cours de l'année, le nombre de comptes clients et développeurs désactivés, le nombre d'applications retirées de l'App Store, et plus encore comme le nombre de clients qui consultent l'App Store chaque semaine.

Les chiffres de 2024

En 2023, il y avait 1 870 119 applications disponibles au total, et Apple a examiné 6 892 500 soumissions d'applications. 1 763 812 applications ont été rejetées pour différents motifs, les principaux étant les performances, le design et les aspects juridiques. Plus intéressant encore, 277 923 applications ont été approuvées après avoir été rejetées à la suite de modifications apportées par les développeurs.



Parmi les 1,87 millions d'applications disponibles, Apple explique que 166 360 applications apparaissent dans les 10 premiers résultats d'au moins 1 000 recherches par semaine.



116 117 applications ont été retirées de l'App Store, les principales catégories de retrait étant les Utilitaires, les Jeux, Business, Éducation et Style de vie. Parmi elles, 76 887 applications ont été supprimées pour avoir enfreint la ligne directrice 4.0 relative à la conception, et 35 245 applications ont disparu pour avoir enfreint les règles de l'App Store relatives à la prévention de la fraude.



Plus spécifiquement, Apple a retiré 1 285 applications à la demande du gouvernement chinois et 103 à la demande du gouvernement sud-coréen. Des applications ont également été retirées en Inde, en Russie, en Indonésie, en Lituanie, en Ukraine et dans plusieurs autres pays à la demande de leurs gouvernements respectifs.

Le nombre de développeurs

Autre chiffre concernant les développeurs enregistrés auprès d'Apple. En 2023, ils étaient 42 219 169, tous n'ayant évidemment pas publié une application. Une grande partie est utilisée par les développeurs en entreprise, afin de récupérer les outils et d'accéder à la documentation. La firme a d'ailleurs supprimé 117,843 comptes l'an passé. 4737 ont fait appel, et 126 ont été restaurés.

Près de 400 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine

Ce que l'on retiendra, ce sont surtout les quelques 398 499 012 comptes clients qui consultaient l'App Store en moyenne chaque semaine en 2023. Comme Apple l'a déclaré en début de semaine, elle a résilié 373 739 771 comptes clients et empêché des transactions frauduleuses estimées à 1 838 127 451 dollars.



Cela donne une bonne idée de l'activité sur l'App Store, et sur les appareils mobile d'Apple en général. Au total, l'entreprise dirigée par Tim Cook comptait 2 milliards d'appareils actifs en 2023.