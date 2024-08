App Store : 7 milliards de dollars de transactions frauduleuses évitées en 4 ans

Apple vient de publier un communiqué dans lequel elle met en avant la sécurité inégalée de l'App Store, sa boutique d'applications. Une sorte de petite dédicace à l'UE qui souhaite lui apporter une concurrence externe, n'en déplaise à la marque.

App Store : la sécurité à son paroxysme

Dans son combat perdu contre l'Union européenne, Apple n'a eu de cesse de défendre sa philosophie par le prisme de la sécurité des utilisateurs. Pour la pomme, impossible de passer par un autre service que l'App Store pour télécharger des apps sur son iPhone en toute sécurité.



Depuis son lancement en 2008, la boutique d'apps de la marque a continuellement évolué en matière de sécurité, à tel point qu'elle est devenue la référence mondiale dans son domaine. Chaque jour, des milliers d'employés surveillent et enquêtent sur les activités frauduleuses sur l'App Store.

Depuis 2020, Apple a empêché un total de plus de 7 milliards de dollars de transactions potentiellement frauduleuses. 1.8 milliard rien qu'en 2023. Apple a également bloqué plus de 14 millions de cartes de crédit volées et plus de 3.3 millions de comptes usurpés. 1.7 million d'applications se sont vu refuser l'accès à la boutique en 2023 pour non-respect des normes strictes de l'App Store en matière de confidentialité et de sécurité.



374 millions de comptes de développeurs et de clients ont été résiliés sur la même période ainsi que 152 millions de notes et avis frauduleux supprimés. En parlant de fraude, Apple a clôturé presque quatre fois moins de comptes de développeurs en 2023 qu'en 2022. Une baisse significative qui s'explique par une vigilance renforcée ainsi que la mise en place d'un système sécuritaire encore plus efficace.



Encore imparfait, l'App Store n'en reste pas moins la boutique d'applications la plus sécurisée au monde tout en étant disponible sur des centaines de millions d'appareils. Les utilisateurs européens peuvent désormais l'esquiver, mais prenez garde, la sécurité n'est pas un mot dans le vocabulaire de toutes les sociétés, parole d'Apple.



Tous les chiffres à retrouver sur Apple.com