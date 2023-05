App Store : 2 milliards de dollars de fraudes évitées en 2022

Apple a publié un communiqué dans lequel elle fait un récapitulatif complet de la sécurité de l'App Store sur 2022. L'occasion de se rendre compte du travail monumental pour maintenir une telle sécurité sur une plateforme au combien fréquentée à travers le monde entier.

Des chiffres précieux

Lancé en 2008, l'App Store n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Cependant, qui dit "populaire", dit également "danger" face aux menaces de plus en plus nombreuses. Grâce à son "écosystème fermé", Apple a toujours réussi à maintenir un niveau de sécurité élevé sur son store d'applications.



Une plateforme qui attire actuellement plus de 650 millions de visiteurs chaque semaine dans le monde entier. Comme l'indique la marque, l'App Store a bloqué plus de deux milliards de transactions frauduleuses sur l'année 2022. Sans oublier les 1.7 million d'applications qui n'ont pas eu le droit d'entrer sur la boutique suite au non-respect des normes de sécurité élevées de celle-ci.



Suite au déploiement de nouvelles méthodes sécuritaires encore plus performantes, seuls 428 000 comptes de développeurs ont été résiliés en 2022 contre 802 000 en 2021. 105 millions d'inscriptions au programme Apple Developer ont été rejetées pour activité frauduleuse.

Rien que sur les trente derniers jours, 3.9 millions de tentatives d'installations/lancements d'applications via le Developer Entreprise Program ont été bloquées. 282 millions de comptes de clients supprimés et 198 millions de créations de faux comptes stoppées.



Apple examine en moyenne 100 000 demandes d'accès à l'App Store chaque semaine, dont 90 % reçoivent une réponse en moins de 24 heures. Concernant les avis et évaluations, 147 millions sur plus d'un milliard ont été supprimées.



Enfin, 3.9 millions de cartes de crédit volées n'ont pas pu être utilisées sur l'App Store en 2022 via 714 000 comptes. Au total, Apple a bloqué 2.09 milliards de transactions frauduleuses sur l'App Store en 2022. Les lois européennes pourraient à l'avenir perturber ces chiffres sur notre continent.



Récapitulatif des chiffres de 2022 :