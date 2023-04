Apple Operations International Ltd : 69.3 milliards de dollars de bénéfices en 2022

Apple est puissant aux USA et dans tous les pays du monde dans lesquels il est présent. Preuve en est avec ce nouveau rapport qui parle des milliards de billets gagnés par la marque rien qu'avec sa principale filiale située en Irlande.

Apple World

Selon un nouveau rapport irlandais, Apple a engrangé plus de 69.3 milliards de dollars (63.5 milliards d'euros) en 2022 au niveau de sa principale filiale irlandaise. Cela représente une moyenne de 190 millions de dollars de bénéfices par jour.



Un chiffre en hausse de 2 % si on le compare au rapport sur les bénéfices de 2021. Cette immense filiale compte plus de 56 000 employés à travers le monde et permet à Apple de gérer ses finances hors de son pays de naissance, les États-Unis.

Avec ses avantages fiscaux, l'Irlande est un petit paradis pour Apple (et les autres) qui lui permet d'échapper à certaines règles européennes qui obligeraient la marque à payer plus de taxes qu'actuellement sur ses énormes gains annuels. L'Europe peste sur le sujet depuis longtemps, mais n'a jamais réussi à faire flancher l'Irlande.



Pour rappel, Apple va annoncer ses résultats du deuxième trimestre fiscal (premier trimestre civil) le 4 mai prochain, dans moins d'un mois. Ce sera l'occasion de découvrir si les iPhone, iPad et autres Mac se vendent bien ces derniers mois.



