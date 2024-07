Apple a augmenté de 550% ses bénéfices en Corée du Sud

Globalement, les produits Apple se vendent bien dans le monde entier, cependant, certains pays arrivent à générer nettement plus de ventes que d'autres. Parmi les pays où Apple rencontre beaucoup de succès, on peut compter les États-Unis, la Chine ou encore... la Corée du Sud ! La firme de Cupertino a augmenté d'une manière impressionnante ses bénéfices sur l'année 2023. Cette nouvelle déplaira probablement à Samsung, car la Corée du Sud est le pays natal de l'entreprise.

Apple cartonne dans le pays de Samsung

Apple a enregistré une augmentation spectaculaire de ses bénéfices en Corée du Sud pour l'exercice se terminant en septembre 2023, avec une progression de plus de 550% par rapport à l'année précédente. Cette hausse, inattendue dans un contexte de ventes stables, reflète la dynamique et l'adaptabilité de la stratégie d'Apple dans un marché sud-coréen complexe et hautement compétitif.



Pour la période d'octobre 2022 à septembre 2023, Apple a réalisé un chiffre d'affaires de 7,52 billions de wons (environ 5,625 milliards de dollars) et un bénéfice d'exploitation de 559,9 milliards de wons (417,8 millions de dollars). En comparaison, l'exercice précédent avait vu des ventes totales de 5,9 milliards de dollars et un bénéfice de 91,3 millions de dollars. Encore plus remarquable, ces chiffres surviennent après un exercice 2020-2021 où le chiffre d'affaires atteignait 5,97 milliards de dollars pour un bénéfice de 104,4 millions de dollars.

L'incroyable ascension des profits d'Apple en Corée du Sud est principalement attribuée à la popularité de l'iPhone 15. Malgré des ventes nettes globalement inchangées, ce produit phare a su capter l'attention et les faveurs des consommateurs sud-coréens. La marque a ainsi réussi un exploit notable dans un marché où elle a historiquement lutté pour rivaliser avec des géants locaux comme Samsung.

Les services Apple ont contribué au succès

La croissance des services d'Apple en Corée du Sud a également joué un rôle crucial dans cette réussite financière. De plus, la législation récente imposant à Apple et Google d'accepter des moyens de paiements alternatifs sur l'App Store pourrait avoir des implications significatives pour la stratégie commerciale de l'entreprise dans le pays.



Au niveau mondial, Apple prévoit d'annoncer ses bénéfices trimestriels le 1er février. Après une année marquée par une baisse des revenus sur quatre trimestres consécutifs, cette réussite en Corée du Sud est une bouffée d'air frais. Bien que les services restent un domaine de croissance, le marché post-pandémique a connu un déclin général pour la plupart des produits Apple.



La performance d'Apple en Corée du Sud démontre sa capacité à s'adapter et à prospérer dans des environnements concurrentiels difficiles. L'augmentation fulgurante de ses bénéfices, malgré un marché des ventes relativement stable, montre l'importance de l'innovation et de la diversification stratégique dans l'industrie technologique.



