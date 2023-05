Vers une baisse des bénéfices d'Apple sur T2 2023, mais les rachats d'action rassurent

Les résultats d'AAPL Q2 2023 seront annoncés à 23 heures ce soir, heure de Paris, et bien que l'entreprise n'ait pas donné d'indications spécifiques, elle a prévenu qu'elle s'attendait à une baisse d'environ 5 % en glissement annuel. Une nouvelle qui aurait pu affoler la bourse américaine, mais finalement pas du tout.

Si Wall Street est d'accord avec les prévisions de l'entreprise, les analystes s'attendant à une baisse par rapport au chiffre d'affaires record de 97,3 milliards de dollars de l'année dernière, elle a toute confiance en Apple qui pourrait annoncer un important rachat d'actions AAPL.

En raison de la nature saisonnière des ventes d'Apple, les comparaisons d'une année sur l'autre sont la seule mesure pertinente. Les résultats de l'année dernière ont établi un nouveau record de revenus, à 97,3 milliards de dollars. Ce chiffre est en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente et dépasse largement les attentes des analystes.



Voici la ventilation de l'an passé à la même période :

Les bénéfices d'Apple au premier trimestre fiscal 2023 ont baissé de 8 % en glissement annuel, et le directeur financier Luca Maestri a averti que l'entreprise s'attendait à une nouvelle baisse ce trimestre, qui vaut pour les mois de janvier, février et mars - Apple ayant démarré son exercice au 1er octobre.



Les taux de change continueront à être un vent contraire, et nous prévoyons un impact négatif de cinq points de pourcentage d'une année sur l'autre.



Pour les services, nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires augmente d'une année sur l'autre, tout en continuant à faire face à des vents contraires macroéconomiques dans des domaines tels que la publicité numérique et les jeux mobiles. Pour l'iPhone, nous prévoyons une accélération de notre chiffre d'affaires du trimestre de mars en glissement annuel par rapport à celui du trimestre de décembre.

Pour le Mac et l'iPad, nous prévoyons une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires pour les deux catégories de produits par rapport à l'année précédente en raison de comparaisons difficiles et de vents contraires macroéconomiques.