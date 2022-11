Apple est l'entreprise qui génère le plus de bénéfices en Chine

Apple est l'entreprise la plus rentable financièrement en Chine. Une annonce hallucinante quand on connaît la féroce concurrence locale et le goût pour les citoyens du pays d'acheter principalement des produits locaux, surtout quand ils sont technologiques.

Apple : leader technologique en Chine

Selon une analyse financière du Financial Times, Apple est désormais l'entreprise la plus rentable en Chine. Aussi fou que cela puisse paraître, elle se retrouve devant des géants comme Alibaba et Tencent. Deux mastodontes locaux qui, même réunis, ne font pas le poids face à la pomme.



Pour rappel, le gouvernement chinois a lancé une répression contre certaines entreprises technologiques installées sur le territoire. Des sanctions qu'Apple a réussi à éviter, en partie grâce à sa très bonne relation depuis de nombreuses années avec le gouvernement en place.

N'oublions pas également l'interdiction pour Huawei de vendre ses produits sur le territoire américain et de commercer avec les entreprises américaines. L'impossibilité d'installer le Google Play Store dans un smartphone Huawei en est le meilleur exemple. Il y a encore quelques années, Huawei était la marque de référence des consommateurs chinois lorsqu'il s'agissait d'acheter un smartphone "haut de gamme".



Ce bannissement aura eu des répercussions mondiales qui ont visiblement profiter à Apple du côté de la Chine. Huawei s'est affaibli et Apple a grandi. À l'heure où Apple fait son maximum pour réduire sa dépendance envers le pays aux 1.4 milliard d'habitants, force est de constater qu'il lui rapporte quelques milliards sur lesquels la firme ne compte pas s'asseoir.