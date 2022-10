Vers une interdiction des produits de Huawei et ZTE aux États-Unis ?

Après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, on aurait pu penser que la guerre commerciale qui sévissait entre les États-Unis et la Chine allait prendre fin et que des entreprises comme Huawei allaient enfin pouvoir souffler. Visiblement, ce n'est pas le cas. Les tensions entre les deux pays ne cessent de s'intensifier avec cette fois-ci la FCC qui pourrait interdire la commercialisation des produits Huawei et ZTE sur le sol américain.

Huawei et ZTE bientôt sur la liste noire ?

C'est une information qui a été révélée il y a seulement quelques heures, la FCC (Federal Communications Commission) a exprimé l'hypothèse d'un bannissement définitif des produits Huawei et ZTE aux États-Unis. L'argument avancé est toujours le même, le gouvernement de Joe Biden craint que la Chine surveille les citoyens américains à travers ces deux entreprises qui n'ont officiellement pas le droit de dénoncer des atteintes à la vie privée de leurs clients si c'est le gouvernement de Xi Jinping qui est à l'origine d'une requête.

Cette possible interdiction interviendrait dans un document ayant le nom “Protection contre les menaces à la sécurité nationale pour la chaîne d'approvisionnement des communications grâce au programme d'autorisation d'équipement”. Même si les États-Unis n'ont pas vraiment de preuve que la Chine contrôle Huawei et ZTE et réalise des surveillances de masse sur les Américains, la FCC préfère jouer la carte de la vigilance.



Pour le moment, l'interdiction de commercialisation des produits de Huawei et ZTE n'est pas encore en vigueur.

Du côté des deux firmes chinoises, on ne cesse d'assurer que le gouvernement chinois n'intervient pas dans les activités aux États-Unis, mais ces discours n'arrivent pas à convaincre l'administration Biden, comme ça l'a été aussi avec celle de Trump.



