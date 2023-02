Apple publie ses très attendus résultats financiers du 1er trimestre 2023

La firme de Cupertino vient de publier ses résultats du premier trimestre fiscal de 2023. En année civile, il s'agit évidemment du quatrième trimestre de l'année dernière, mais Apple commence toujours son exercice au 1er octobre. Nous allons voir si, malgré la pénurie de composants qui a notamment amputé les ventes d'iPhone 14, les résultats sont toujours en pleine croissance.

Le chiffre d'affaires est en baisse de 5,49% sur T1 2023

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Si la pénurie de composants semble être bientôt derrière nous, les effets du manque de composants et surtout la fermeture de la plus grande usine d'iPhone en décembre ont eu un impact sur le dernier trimestre, habituellement le plus prolifique pour Apple.



Les résultats dévoilés ce soir valent pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022.

Entrons directement dans le vif du sujet avec le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 117,2 milliards de dollars. Une somme en baisse de 5,49% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 30 milliards de dollars (-13,37%) avec un bénéfice par action de 1,88 dollar.



Le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal 2023 est ventilé en plusieurs catégories :

En premier lieu, encore et toujours l' iPhone , qui reste la principale source de revenus. Apple a gagné 65,7 milliards de dollars, soit une baisse de 8,17% par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutien des iPhone 14 Pro, malgré des perturbations sur la chaîne de production.

, qui reste la principale source de revenus. Apple a gagné de dollars, soit une de par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutien des iPhone 14 Pro, malgré des perturbations sur la chaîne de production. Passons à l 'iPad. Une catégorie en forme. Apple gagne 9,39 milliards de dollars, soit une hausse de 24,6 %.

Une catégorie en forme. Apple gagne de dollars, soit une de Et maintenant le Mac ! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de 7,73 milliards de dollars, soit une baisse de 28,72 %. Sans surprise, Apple tire les conséquences de l'absence de lancement de nouveaux Mac pendant la période des fêtes de fin d'année.

! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de de dollars, soit une de Sans surprise, Apple tire les conséquences de l'absence de lancement de nouveaux Mac pendant la période des fêtes de fin d'année. L'avant-dernière catégorie concerne l' Apple Watch et les accessoires comme les AirPods , le "fourre-tout", aussi appelé Wearables. Cette catégorie de produits a rapporté 13,48 milliards de dollars, soit une baisse de 8,29 %.

, le "fourre-tout", aussi appelé Wearables. Cette catégorie de produits a rapporté de dollars, soit une de Pour finir, les services ! La catégorie explose ces dernières années, et ce nouveau trimestre le confirme. Les services rapportent 20,7 milliards de dollars, soit une hausse de 6,41%.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Alors que nous continuons tous à naviguer dans un environnement difficile, nous sommes fiers d'avoir la meilleure gamme de produits et de services que nous ayons jamais eue, et comme toujours, nous restons concentrés sur le long terme et menons avec nos valeurs dans tout ce que nous faisons. Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape majeure et nous sommes ravis d'annoncer que nous comptons désormais plus de 2 milliards d'appareils actifs dans le cadre de notre base installée croissante.

Luca Mestri le directeur financier d'Apple a déclaré :