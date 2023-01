Wedbush abaisse l'objectif de cours d'AAPL à 175$

Bien qu'elle continue de croire qu'Apple peut résister aux aléas de la production qui ne parvient plus à satisfaire la demande, couplés aux pressions économiques actuelles, la société d'investissement Wedbush a abaissé son objectif de cours pour AAPL de 200 à 175 dollars. Ce qui reste tout de même très optimiste.

Pas plus tard qu'en novembre 2022, les analystes de Wedbush mettaient en garde les investisseurs contre la vente d'actions Apple en raison d'une "faiblesse impulsive" causée par les pénuries et les blocages de COVID en Chine.

Aujourd'hui, dans une note d'investissement de Daniel Ives et John Katsingris, la société continue de dire que "Apple reste [notre] marque technologique préférée". La société explique aussi qu'elle maintient sa "notation Outperform". Avant d'ajouter :

Toutefois, nos contrôles de la chaîne d'approvisionnement en Asie sont clairement mitigés pour les prochains trimestre et Cupertino semble réduire certaines commandes concernant les Mac, les iPad et les AirPods au cours des prochains trimestres pour refléter un contexte de consommation plus faible.

Malgré tout, Wedbush reste optimiste :

Cela dit, la demande de base de l'iPhone 14 Pro semble être plus stable que ce que l'on craignait et sort encore du gouffre de la chaîne d'approvisionnement vu en novembre/décembre en raison des blocages de zéro Covid en Chine/Foxconn. Alors que les mois de mars et juin pourraient être marqués par une certaine réduction des commandes d'iPhone (l'iPhone 14 Plus reste un échec majeur), nous pensons que l'environnement global de la demande est plus résilient que ce qu'anticipe la Bourse et nous pensons donc que l'action contient une quantité massive de mauvaises nouvelles à venir.