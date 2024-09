Wedbush prévoit une capitalisation de 4 000 milliards pour l'action AAPL d'Apple

Après une année solide, Wedbush a relevé son objectif de prix pour l'action AAPL d'Apple de 240 à 250 dollars, pour la seconde fois en quelques semaines. Cette décision fait suite au lancement réussi de l'iPhone 15 et à une production au beau fixe. Dans une note aux investisseurs, Wedbush maintient sa note "Outperform" pour Apple et la désigne comme son "Top Tech Pick for 2024".

Le projet d'Apple avec la bourse

Selon le cabinet d'analyse, la période des fêtes de fin d'année sera faste pour Apple, notamment grâce aux ventes de l'iPhone 15 qui dépasseront les estimations, grâce à une forte activité de mise à niveau sur les marchés américain et chinois. Malgré les inquiétudes exprimées par d'autres au sujet des ventes en Chine, Wedbush est confiant, soulignant une opportunité de mise à niveau importante dans le pays avec plus de 100 millions d'iPhones. Ils prévoient des ventes de 220 à 230 millions d'unités en 2024, avec un potentiel d'augmentation plus important.

Le panier moyen d'Apple progresse toujours un peu plus chaque année, approchant désormais les 925 dollars, contre 825 à 850 dollars auparavant. Malgré les performances de Huawei en Chine, la base d'installation croissante d'Apple le place en bonne position pour rivaliser sur ce marché hautement concurrentiel. Pékin ne semble pas avoir mal pris la décision d'Apple de diversifier sa chaine de production en Inde et au Vietnam.



Alors que le secteur des services renoue avec une croissance à deux chiffres et que les ventes d'iPhone sont élevées, Wedbush considère que le possible crash boursier / économique n'est qu'une menace fantôme qui dure depuis une décennie. Ils considèrent la situation actuelle comme une occasion en or d'investir dans Apple, prévoyant qu'elle devienne la première entreprise à avoir une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars d'ici à la fin de 2024. La société vient de repasser au-dessus des 3 000 milliards il y a quelques jours.



À lui seul, le secteur des services pourrait être valorisé entre 1 500 et 1 600 milliards de dollars. Wedbush conclut qu'Apple est en très bonne position à l'approche de 2024 et qu'elle est prête à renouer avec la croissance.



Ce qu'il ne dit pas, c'est que le calendrier 2024 d'Apple est chargé avec les nouveaux iPad Pro M3, iPad Air M2, iPad mini 7 et iPad 11, les nouveaux MacBook Air M3, Mac Studio M3 Max et Mac Pro M3 Ultra, mais aussi le Vision Pro, l'iPhone 16 et plus encore.



Qu'attendez-vous de l'année qui vient de la part d'Apple ?