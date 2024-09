Le nouveau MacBook Air M3 confirmé pour mars 2024

Après avoir introduit les premiers Mac M3 fin octobre, Apple s'apprête à revoir la gamme MacBook Air début 2024. Alors qu'il était servi en premier depuis le passage à Apple Silicon, le "Air" évoluera après les MacBook Pro et iMac. La firme de Cupertino prévoit de rafraîchir le MacBook Air vers mars 2024, a déclaré Mark Gurman de Bloomberg, confirmant ainsi les rumeurs.

Le MacBook Air M3 est proche

Apple ayant revu le design du MacBook Air en 2022, celui doté de la puce M2, puis introduit un modèle plus grand de 15 pouces en 2023, ne vous attendez pas à un changement de design pour les ordinateurs de 2024. Les efforts se concentreront sous le capot, notamment avec la puce M3 mise à jour. Ce modèle est très attendu par certains, il pourrait également recevoir le Wi-Fi 6E d'après nos informations.

Introduite plus tôt cette année dans les modèles MacBook Pro fin 2023, la puce M3 est la première puce gravée selon le processus à 3-nanomètres de TSMC, apportant des améliorations en termes de performances et d'efficacité. Les benchmarks de la puce M3 suggèrent que le CPU est jusqu'à 21 % plus rapide que le M2, et que le GPU est jusqu'à 15 % plus rapide.



Selon le journaliste américaine, Apple développe les Mac en même temps que macOS 14.3, une mise à jour attendue entre fin janvier et février, mais le nouvel ordinateur n'arriverait qu'en mars. Les nouveaux modèles MacBook Air pourraient être lancés en même temps que les iPad Pro M3 et iPad Air 6, le premier passant pour la première fois à l'OLED. On attend également ce changement sur les MacBook, mais plutôt l'année suivante.



Reste qu'Apple doit encore mettre à jour plusieurs appareils dans la gamme. Le Mac mini a été mis à jour pour la dernière fois en janvier 2023 avec la puce M2, et le Mac Studio et le Mac Pro ont été mis à jour en juin 2023 avec les puces M2 Max et M2 Ultra. Nul doute que la société de Tim Cook temporisera pour les renouveler fin 2024, au mieux.



Rappelons toutefois que lors du quatrième trimestre fiscal de 2023, Apple a enregistré une forte baisse des ventes de Mac. Les Mac ont rapporté 7,6 milliards de dollars, soit 34 % de moins que les 11,5 milliards de dollars du trimestre précédent. La fin du télétravail a eu des répercussions, les clients ne changeant pas leur Mac tous les ans.