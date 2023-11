Déjà un benchmark pour la puce M3 de base

Alors, Apple a-t-elle dit vrai lors du keynote Scary Fast, ses nouveaux processeurs M3 sont-ils plus rapides de 20 % par rapport aux M2 et de 50 % par rapport aux M1 ?D'après les premiers résultats obtenus, la puce M3 affiche des scores monocœur et multicœur de 3 000 et 11 600 (en moyenne), respectivement. La puce M2 affiche quant à elle des scores monocœur et multicœur d'environ 2 600 et 9 700, respectivement. La puce M3 est donc bien 20 % plus rapide que la puce M2.

Une puce M3 sans tête

Les résultats de Geekbench ne sont pas forcément parlant pour le commun des mortels, mais il s'agit d'un bon indicateur de la puissance brute offerte par le nouvel ordinateur d'Apple. Reste que l'on ne sait pas si les résultats concernent le nouvel iMac M3 ou le MacBook Pro M3 de 14 pouces, qui sont tous deux disponibles avec la puce M3 standard, mais les performances devraient être similaires pour les deux machines. Les résultats portent l'identifiant "Mac15,3", qui, selon nos informations, correspond à un ordinateur portable ayant la même résolution d'affichage qu'un MacBook Pro de 14 pouces.

Pour mémoire, la puce M3 standard est équipée d'un processeur à 8 cœurs et d'un GPU à 10 cœurs, et supporte jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée. La puce M3 Pro monte à 36 Go de RAM et la puce M3 Max à 128 Go. Nous travaillons sur un comparatif pour que vous ayez une vision complète des différences entre les MacBook Pro M1, M2 et M3. La grande nouveauté est le ray-tracing matériel, ainsi que le cache dynamique, qui devrait booster les jeux sur Mac.



Score multicœur Geekbench 6 :

Puce M3 : ~11 700 (+20% par rapport à la puce M2)

Puce M2 : ~9 700 (+17 % par rapport à la puce M1)

Puce M1 : ~8,315



Nous n'avons pas encore vu de résultats Geekbench pour les puces M3 Pro et M3 Max, plus haut de gamme, disponibles dans la plupart des nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ils devraient corroborer les dires d'Apple durant le dernier keynote.



Pour la petite histoire, la dernière fois qu'Apple a utilisé une puce M3 dans un ordinateur portable, c'était l'Intel M3 dans le MacBook 12 pouces en 2016. Cette machine obtient un score d'environ 700 dans les tests Geekbench à cœur unique et de 1 500 dans les tests multicœurs.