Le logo de la puce M4 Max est déjà en ligne chez Apple

Décidément. Après avoir fait l'erreur de publier la fiche technique du Mac mini M4 hier, Apple a laissé trainé l'image de la puce M4 Max encore non dévoilée. Celle qui doit prendre place dans les MacBook Pro 2024 de demain s'affiche déjà sur les serveurs de la pomme.

Une fuite de plus chez Apple

Le développeur Charlie Joseph a découvert aujourd'hui qu'Apple a accidentellement divulgué son futur processeur haut de gamme M4 Max à travers une image téléchargée sur son site web. Si l'image ne nous apprend sur les qualités de la puce, elle confirme ce à quoi l'on peut s'attendre demain.



Voici l'image en question, mais retravaillée et agrandie par nos soins :

De toute évidemment, la bande à Tim Cook s'apprête à présenter de nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max, après avoir promis plusieurs annonces liées aux Mac hier et aujourd'hui. Une fois de plus, nous aurons droit à un communiqué et à une vidéo dans la foulée.

Aucune modification majeure de design extérieur n'a été annoncée pour les ordinateurs portables cette année, les améliorations telles qu'un écran OLED et un design plus fin ne devant pas arriver avant deux ans, au mieux. Cependant, le MacBook Pro d'entrée de gamme de 14 pouces devrait gagner un port Thunderbolt supplémentaire par rapport au modèle actuel, ainsi qu'un coloris noir sidéral. Sinon, toute la gamme recevra enfin 16 Go de RAM en standard, au lieu des très critiqués 8 Go. L'iMac M4 et le Mac mini M4 y ont eu droit également.

Le dernier changement significatif du MacBook Pro remonte à 2021, avec l'introduction des puces M1 Pro et Max, un écran miniLED 120 Hz, un design plus épais et une encoche en haut de l'écran. Depuis, il s'agit simplement de petites itérations.