L'iPad Air 7 avec puce M3 fait déjà parler de lui

Le prochain iPad Air d'Apple utilisera un processeur M3, selon un compte privé sur X, qui a déjà partagé des informations avérées par le passé. Ce n'est évidemment pas une surprise, il ne faut pas avoir fait polytechnique pour savoir qu'Apple incrémentera le processeur pour le futur iPad Air 7.

À peine sorti, l'iPad Air 6 est déjà remplacé

La semaine dernière, Apple a annoncé ses tout nouveaux modèles d'iPad Air 6, équipés de la puce M2 de la société. Présentés en deux tailles, de 11 et 13 pouces, les nouvelles tablettes remplacent l'iPad Air 5 de 10,9 pouces alimenté par la puce M1, sorti en 2022. Si les changements sont rares, c'est qu'Apple avait refondu son "Air" il y a deux ans. Pour 2024, la firme a privilégié la gamme "Pro" avec un iPad Pro M4 qui s'offre une dalle OLED et un design ultra fin. D'ailleurs, jusqu'à récemment, il était censé être équipé de la puce M3.

À la surprise générale, Apple a fait passer son "Pro" de la puce M2 à la M4. Pour marquer la différence de gamme, l'entreprise de Tim Cook prévoit de maintenir l'iPad Air un pas derrière l'iPad Pro en termes de générations de processeurs, voire deux comme cette année. Compte tenu des récentes annonces, il est très tôt pour spéculer sur une future génération d'iPad Air, mais des rumeurs ont suggéré qu'Apple prévoit d'introduire un iPad Air OLED entre 2026 et 2028. Ce pourrait être dès l'iPad Air 7, mais notre petit doigt nous dit qu'il s'agit plutôt de la huitième génération.



En attendant, sachez que, selon Apple, le nouvel iPad Air 6 est presque 50 % plus rapide que le précédent, celui avec M1. Par rapport à l'iPad Air 4 avec A14 Bionic, il est même trois fois plus rapide. Comme le modèle précédent, l'iPad Air est proposé à partir de 599 $, mais en France il a vu son tarif fondre et passer de 789 € à 719 €. De son côté, l'iPad Air de 13 pouces demande 969 euros, ce qui est assez élevé.



À l'heure actuelle, le meilleur rapport qualité / prix reste l'iPad Air 5, en promotion à 659 euros sur Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.