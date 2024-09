Le nouvel iPad Air 6 serait déjà expédié depuis la Chine avant son annonce

Nouveau rebondissement. Alors que certains l'annoncent pour la semaine prochaine, d'autres affirment que le prochain iPad Air 6 ne sortirait pas avant le mois d'avril. En moins de 24 heures, voici une nouvelle fuite qui nous indique qu'Apple a commencé à expédier le nouveau "Air" depuis les usines chinoises vers les États-Unis et d'autres pays en vue de son lancement. La France serait concernée.

Deux tailles pour l'iPad Air 6

La rumeur provient du leaker "Instant Digital", décidément très prolifique ces derniers temps. Sur Weibo, ce dernier avance que les fabricants chinois expédient actuellement l'iPad Air 2024 en deux tailles à l'étranger.

Tout est prêt pour le lancement.

En partageant cette information, le leaker confirme deux choses : une sortie imminente et la disponibilité, pour la première fois, de deux tailles différentes.

Selon les rumeurs, l'iPad Air de sixième génération sera doté de la puce M2, d'une caméra arrière redessinée et de mises à jour côté connectivité avec le Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E. Plus important encore, l'iPad Air devrait être proposé pour la première fois en deux tailles, tout comme l'Apple Watch, l'iPad Pro, le MacBook Air et le MacBook Pro. L'une des options de taille sera la même que les deux générations précédentes, à savoir 10,9 pouces, tandis que le nouvel ajout à la gamme reflétera apparemment le modèle 12,9 pouces de l'iPad Pro. L'iPad Pro 2024 aurait quant à lui droit à la puce M3, à un écran OLED et à un nouveau design.



Reste à savoir quand Apple annoncera ses nouvelles tablettes. Une chose est sûre, c'est pour bientôt.



Après une année 2023 blanche en termes de nouveauté dans la catégorie "iPad", Apple devrait renouveler tous les modèles cette année. Après les "Air" et "Pro", on attend l'iPad 11 et l'iPad mini 7.