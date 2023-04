Certains iPhone 15 seront expédiés depuis l'Inde dès le lancement

Apple continue son changement de paradigme en s'éloignant toujours un peu plus de la Chine. Alors que jusqu'à présent, tous les lancements d'iPhone comptaient uniquement sur la Chine, la firme américaine avait demandé à Foxconn de produire rapidement des iPhone 14 en Inde, ce qui a permis d'expédier des unités quelques semaines seulement après la commercialisation. Mais pour l'iPhone 15, l'Inde devrait être capable de sortir des téléphones en même temps que les usines chinoises, Apple s'efforçant d'accélérer la diversification de sa chaîne d'approvisionnement loin de la Chine, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

Cap vers l'Inde

Les boîtiers de l'iPhone 15 standard auraient commencé à être fabriqués en Inde par des fournisseurs locaux tels que Jabil, qui assemble déjà les boîtiers des AirPods et prévoit d'étendre ses activités à l'Apple Pencil à l'avenir. L'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max continueront d'être fabriqués exclusivement en Chine.



La raison est simple, Apple a rencontré des problèmes de contrôle qualité avec certains fournisseurs indiens, limitant pour le moment les fabricants à certains modèles et options de couleur. En début d'année, le Financial Times a rapporté que la moitié des composants sortant de la ligne indienne de Tata "est suffisamment de bonne qualité" pour être envoyé à Foxconn pour l'assemblage.



Les années précédentes, les premiers lots de nouveaux iPhones étaient exclusivement fabriqués en Chine, avant que l'Inde n'entre progressivement en production au cours des mois suivants. Avec la gamme iPhone 15, Apple prévoit donc, pour la première fois, d'expédier simultanément ses nouveaux modèles phares en provenance des deux pays.

Tim Cook laisse sa marque en Chine

L'une des réussites les plus marquantes de la carrière de Cook chez Apple a été son travail sur les relations de la société avec la Chine, qui sont inhabituellement positives par rapport à celles d'autres entreprises technologiques américaines. En plus de vingt ans, Apple a mis en place une vaste opération de fabrication et d'assemblage dans le pays, impliquant des milliers de partenaires commerciaux. Il y a plus de 40 magasins Apple en Chine continentale, et Apple tire près de 20 % de son chiffre d'affaires de sa région "Grande Chine", qui comprend Taïwan et Hong Kong.



Mais la formule d'Apple en Chine est soumise à une extrême pression du côté du gouvernement américain. Alors même que Cook apaisait les choses à Pékin, les dirigeants d'Apple travaillaient d'arrache-pied pour développer des liens avec d'autres pays afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine.



Les efforts de diversification d'Apple ont pris un caractère d'urgence pendant les tensions commerciales accrues entre les États-Unis et la Chine sous l'administration Trump, puis se sont intensifiés pendant la pandémie et l'arrivée de Joe Biden. En 2020, Cook a déclaré que tout changement apporté à la chaîne d'approvisionnement d'Apple par rapport à Covid se résumerait probablement à "ajuster quelques boutons". Il est clair que quelque chose de bien plus important se prépare.



Les efforts d'Apple se concentrent sur l'Inde pour la production des iPhones et des accessoires, sur le Vietnam pour les AirPods et l'assemblage des Macs, sur la Malaisie pour une partie de la production des Macs, et sur l'Irlande - où les fournisseurs fabriquent actuellement les iMacs, relativement faciles à produire - pour une gamme de produits plus simples. Les responsables du département des opérations d'Apple ont demandé à leurs employés de se concentrer sur l'approvisionnement en composants supplémentaires et sur l'implantation de lignes de production en dehors de la Chine pour d'autres nouveaux produits à venir en 2024, bien que l'entreprise prévoie également de conserver d'importantes activités dans le pays.