iPhone 15 Pro : les délais d'expédition commencent à s'améliorer

C'est la même histoire tous les ans, Apple ouvre les précommandes pour ses nouveaux iPhone et en l'espace de quelques minutes, les délais d'expédition atteignent des semaines ou mois d'attente pour les modèles les plus populaires. Face à la gigantesque demande de cette année pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, Apple semble commencer à maîtriser les délais d'expédition. Est-ce le signe d'une baisse de la demande ou d'une quantité d'assemblage plus importante dans les usines partenaires ?

Ça s'améliore doucement

Selon la banque d'investissement J.P Morgan, Apple arriverait à mieux gérer la forte demande des iPhone 15 Pro, cela se constate au niveau des délais d'expédition qui s'améliorent légèrement sur les derniers jours. Comme l'explique le rapport, la gamme iPhone 15 a reçu un accueil impressionnant aux États-Unis, en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde. Les modèles Pro sont (sans surprise) les modèles qui ont rencontré le plus de succès, une bonne nouvelle pour Apple, car ce sont les iPhone où la marge de bénéfice est la plus importante.



J.P Morgan explique que le délai de livraison à domicile de l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus était de 17 jours pour les deux modèles sur la troisième semaine après le lancement de la précommande. En ce qui concerne les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, on constate au niveau mondial une large différence, car la majorité des modèles sont concernés par une attente de 29 à 36 jours pour les Pro et 46 à 54 jours pour les Pro Max.

Selon le rapport, les délais d'expédition s'améliorent, mais si on les compare à la même période l'année dernière avec la gamme iPhone 14, on se rend compte qu'Apple gère moins bien cette année (semaine 3) :

iPhone 14 et iPhone 14 Plus : entre 0 et 3 jours

iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max : entre 31 et 39 jours

Comment expliquer une telle différence ? Est-ce que la demande est plus forte pour les iPhone 15 que pour les iPhone 14 ?

Pour la banque d'investissement, il y a peu de chance que ce soit lié à la demande des consommateurs, celle-ci est conséquente, mais pas au point d'afficher un écart aussi important. J.P Morgan explique :

Le délai d'expédition élevé pour les modèles non-Pro est "en partie attribuable aux problèmes d'approvisionnement qui ont depuis été résolus".

Du côté des iPhone 15 Pro, le rapport mentionne un processus d'approvisionnement plus lent, ce qui provoque un rythme d'assemblage moins rapide.

Et par région ?

Si vous voulez acheter un iPhone 15 Pro ou Pro Max aux États-Unis, l'attente est passée récemment de 61 jours maximum à 35 jours. Une belle baisse qui permet d'obtenir une commande plus rapidement auprès de l'Apple Store en ligne ou d'un revendeur.



En Chine, les iPhone 15 connaissent aussi un succès phénoménal. Les modèles Pro ont un délai d'expédition moyen de 29 jours (contre 36 pour la semaine précédente), les modèles Pro Max affichent un délai d'expédition de 43 jours (contre 50).



Pour l'Europe, ça reste toujours élevé. Le rapport explique qu'il faut attendre en moyenne 32 jours maximum pour obtenir un iPhone 15 Pro et 42 jours pour un Pro Max. On retrouve quasiment les mêmes délais d'expédition du côté du Royaume-Uni.



Apple fait son maximum pour répondre aux commandes que ce soit des particuliers qui achètent directement sur l'Apple Store en ligne comme les revendeurs qui veulent absolument réapprovisionner les stocks de leurs entrepôts et de leurs boutiques. L'objectif de la firme de Cupertino reste bien évidemment de réduire le plus possible ces délais d'expédition avant la période du Black Friday et de Noël.

