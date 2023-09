L'iPhone 15 aurait une puce U2 pour améliorer la précision GPS

Bloomberg pense qu'Apple va profiter de la sortie de l'iPhone 15 pour insérer une puce U2 en remplacement de la puce U1 qui a maintenant quatre ans de vie. De quoi améliorer la précision de l'iPhone quand il s'agit de s'orienter.

Une précision accrue

Selon les dernières indiscrétions de Bloomberg, l'iPhone 15 serait le premier smartphone d'Apple équipé d'une puce U2. Une nouvelle version qui remplacerait la puce U1, présente depuis l'iPhone 11.



La puce ultra-large-bande (UWB) est particulièrement efficace pour capter les signaux sans-fil à courte distance. On pense notamment à la précision lors de l'utilisation d'un GPS ou encore l'utilisation du réseau Localiser pour retrouver un appareil connecté et compatible.

Cette nouvelle version V2 serait plus puissante et par conséquent plus efficace pour effecteur ses tâches quotidiennes. Le rapport indique que tous les iPhone 15 sont concernés par ce changement. Une belle nouvelle quand on sait que l'iPhone 15 Pro devrait garder l'exclusivité sur un potentiel capteur 48 mégapixels ou encore le zoom périscopique sur le Pro Max.



Pour rappel, sur la gamme iPhone 14, Apple a déployé un GPS à double fréquence uniquement sur les modèles Pro. La puce U2 pourrait permettre à l'iPhone 15 d'également progresser dans ce domaine.