L'iPhone 15 aurait une puce Ultra Wideband U2 améliorée pour le Vision Pro

Apple a officiellement annoncé sa nouvelle plateforme Vision Pro lors de la WWDC ce mois-ci, avec une date de sortie fixée à "début 2024". Aujourd'hui, Ming-Chi Kuo, analyste fiable d'Apple, publie un nouveau rapport détaillant les plans d'Apple pour mieux intégrer l'iPhone à l'écosystème Vision Pro, en commençant par l'iPhone 15 plus tard dans l'année.

La puce U2 arrive sur l'iPhone 15

Dans un nouveau message publié sur Twitter, Kuo explique qu'Apple va "améliorer de manière agressive les spécifications matérielles" de l'iPhone dans le cadre de sa vision d'un écosystème compétitif autour du casque Vision Pro, ou plutôt ordinateur spatial. "L'écosystème est l'un des facteurs clés du succès de Vision Pro, y compris l'intégration avec d'autres produits matériels d'Apple, et les principales spécifications matérielles associées sont le Wi-Fi et l'UWB", explique Kuo.

D'après notre confrère, la première étape de ce processus consistera à améliorer la puce Ultra Wideband présente dans l'iPhone 15. Il prévoit que l'iPhone 2023 (en version basique, Plus, Pro et Pro Max) utilisera probablement une nouvelle version de la puce UWB, actuellement appelée puce U1 par Apple, pour offrir une meilleure efficacité et fiabilité. On peut donc s'attendre à l'arrivée de la puce U2.

L'iPhone 15 verra probablement une mise à jour des spécifications de l'UWB, avec un processus de production passant de 16nm à 7nm plus avancé, ce qui permettra d'améliorer les performances ou de réduire la consommation d'énergie pour les interactions à proximité.

À quoi sert la puce U1

La puce U1 d'Apple a fait ses débuts dans l'iPhone 11, et a été incluse dans chaque modèle d'iPhone depuis lors. La puce U1 est également présente dans le traqueur d'objets AirTags d'Apple, l'Apple Watch Series 6 et les modèles plus récents, le HomePod mini, le HomePod complet de deuxième génération et l'étui de charge AirPods Pro 2.



Apple utilise la puce U1 pour un certain nombre de fonctions différentes, notamment pour l'app Localiser, Handoff, le suivi de précision des AirTags, AirDrop, etc. L'analuste pense qu'une version améliorée de la puce UWB améliorera les performances de ces fonctions et jouera également un rôle clé dans l'intégration entre Vision Pro et les autres produits d'Apple. On peut également penser que les AirTags 2 seront bientôt présentés, probablement en septembre prochain.