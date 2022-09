iPhone 14 : la puce A15 améliorée se confirme par le Wall Street Journal

Les rumeurs l'affirment depuis plusieurs mois, la gamme iPhone 14 sera la première à ne pas proposer la nouvelle puce AX pour l'ensemble des modèles. En effet, Apple a prévu une puce A15 améliorée pour les iPhone 14 et iPhone 14 Max et une puce A16 (dernière génération) pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cette nouvelle stratégie pour le moins surprenante devrait s'appliquer sur tous les lancements d'iPhone au cours des prochaines années.

Des détails sur la puce A15 amélioré

Selon le journaliste Tim Higgins du Wall Street Journal, Apple devrait proposer une nouvelle version de la puce A15 dans ses iPhone 14 et iPhone 14 Max, le WSJ confirme donc les informations obtenues par l'analyste Ming-Chi Kuo au mois de mars. Le rapport mentionne également quelques données techniques intéressantes qui seront mises en avant par Apple lors de son événement de la rentrée.



La puce A15 améliorée devrait offrir un gain de puissance grâce à l'ajout d'un CPU de cinq cœurs, ce qui délivra des performances graphiques 25% plus rapides. À titre de comparaison, la puce A15 dans les iPhone 13 ne possède que 4 cœurs, ce qui est déjà très bien, mais qui peut parfois limiter la performance dans les jeux les plus gourmands sur l'iPhone !

Demain, lors d'un événement au Steve Jobs Theater, Apple devrait présenter l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Les variantes Pro comprendraient plusieurs améliorations, comme un processeur plus rapide (puce A16), une batterie plus grande pour gérer le nouvel écran always-on, un appareil photo amélioré avec un champ de vision plus large (48 mégapixels), la suppression de l'encoche pour permettre une augmentation de la surface de l'écran...



Il n'y a plus qu'à attendre la confirmation d'Apple demain soir à 19h. Nous allons très vite savoir si cette rumeur se révèle vrai, si c'est le cas, ça sera tout de même une petite déception pour les clients qui privilégient les iPhone "non pro", car en plus d'une hausse tarifaire, ils ne pourront pas profiter de la puce dernière génération.