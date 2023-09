Le clavier de l'iPhone s'est grandement amélioré sur iOS 17

Le clavier de l'iPhone sur iOS 17 s'équipe d'un modèle de langage plus performant. Un effet positif immédiat ressenti dès la première utilisation. La correction automatique gagne en stabilité pour le plus grand bonheur des millions d'utilisateurs.

Une nouveauté passée inaperçue

Ce n'est pas la nouveauté la plus mise en avant et pourtant, elle est fondamentale. Sur iOS 17, Apple a véritablement boosté son clavier. Pour ce faire, la précision de la correction automatique a été améliorée à l'aide d'un nouveau modèle de langage basé sur la transformation bien plus puissant que l'ancien. Une IA digne de chatGPT d'après notre expérience et les nombreux retours positifs.

Un changement considérable qui se fait sentir immédiatement dès les premières saisies de texte. Mieux, dorénavant, les mots corrigés sont soulignés en bleu durant un petit instant et peuvent être modifiés d'un simple toucher.



Les corrections semblent également plus nombreuses. Jusqu'à maintenant, le clavier de l'iPhone avait tendance à insister sur des mots mal orthographiés. Une mauvaise habitude qui a visiblement disparu. La sensation d'écriture paraît plus fluide et surtout, le clavier devine plus facilement ce que l'utilisateur a l'intention d'écrire grâce au fameux machine learning. Le résultat devrait être encore plus impressionnant sur iPhone 15 Pro, la puce A17 Pro possédant un Neural Engine deux fois plus performant. C'est la partie du processeur qui est dédié à ce genre de calculs.



Ressentez-vous le même effet depuis votre passage sur iOS 17 ? La version finale est disponible depuis lundi.