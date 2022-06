Trendforce confirme que seuls les iPhone 14 Pro auront la puce A16

La puce A16 de nouvelle génération d'Apple sera exclusive à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max, selon le cabinet d'études taïwanais TrendForce. Voilà qui vient corroborer plusieurs sources distinctes qui ont récemment fait état d'une distinction de processeur entre les futurs iPhone 14, une première dans l'histoire des téléphones Apple.

A15 pour l'iPhone 14, A16 pour l'iPhone 14 Pro

Dans un rapport axé sur la production mondiale de smartphones, TrendForce a brièvement mentionné qu'Apple prévoit de lancer quatre nouveaux modèles d'iPhone 14 au second semestre 2022, mais a précisé que seuls les modèles "Pro" seront équipés du dernier processeur d'Apple.

Le rapport s'aligne sur les informations partagées par l'analyste Ming-Chi Kuo, qui a affirmé en mars que seuls les iPhone 14 Pro seront équipés d'une puce A16, les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Max standard restant équipés d'une puce A15. En avril, Mark Gurman de Bloomberg a reconnu que les modèles standard de l'iPhone 14 sont "susceptibles de rester équipés de la puce A15 de l'année dernière ou d'une variante de celle-ci".



Pour le journaliste américain, ce n'est pas simplement une volonté de faire en sorte que le Pro se démarque, c'est aussi à cause de la pénurie actuelle de puces qu'Apple limiterait sa prochaine puce aux modèles Pro de l'iPhone 14. Cela différerait de la stratégie actuelle d'Apple qui consiste à équiper tous les iPhones phares avec la même puce. Par exemple, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max sont tous équipés de la même puce A15.



Apple devrait annoncer ses nouveaux iPhone 14 lors de son habituel keynote de septembre, sauf perturbation significative de la chaîne d'approvisionnement. Mais rassurez-vous, la puce A16 devrait être toujours gravée en 5nm et donc ne proposer qu'une évolution minime en termes de performances et d'autonomie.