Une puce A15+ plutôt qu'une puce A16 dans l'iPhone 14 Pro ?

L'une des différences entre les modèles de base et les modèles Pro cette année est que seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max sont équipés de la dernière puce A16. Mais un nouvel article publié aujourd'hui affirme que cette différence est moins importante que ce qu'Apple voudrait laisser croire, ce qui confirme les benchmarks affichant des gains assez maigres de 19% maximum dans certains cas.

Une différenciation unique sur le processeur

La gamme iPhone 14 est la première à utiliser le processeur AXX comme facteur de différenciation entre les modèles standard et Pro. Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont équipés de la nouvelle puce A16, tandis que les iPhone 14 et 14 Plus (à venir demain) sont équipés de la puce A15 des modèles de l'année dernière.



Apple aurait pris cette décision dans le cadre d'une stratégie visant à véritablement marquer un écart entre les modèles de base et les modèles Pro, et nous nous attendons à ce qu'elle répète cette approche dans la gamme d'iPhone 15 de l'année prochaine. En effet, les iPhone 15 Pro profiteraient de nouveautés uniques, et Apple pourrait même différencier l'iPhone 15 Pro Max. Ce dernier point était déjà une réalité avec l'iPhone 7 Plus par exemple qui profitait d'une double caméra.

La puce A16 est en réalité une A15+

Notre confrère Jason Cross, de Macworld, s'est plongé dans la conception de la puce A16 pour faire valoir qu'elle est en grande partie identique au processeur A15 Bionic.



Vous le savez certainement, le constructeur américaine a annoncé avoir gravé sa puce A16 en 4 nm, alors que TSMC - qui fabrique réellement le composant - l'appelle un processus amélioré en 5 nm. Voici ce qu'en dit Jason :

La puce est fabriquée sur un nouveau processus "4 nanomètres" de TSMC, selon Apple, ce qui en fait le premier processeur de ce type dans un smartphone. Il convient toutefois de noter que le processus "N4" de TSMC n'est pas un processus 4 nm au sens propre, TSMC lui-même l'appelant "une version améliorée de la technologie N5". Bien qu'il s'agisse d'un processus plus avancé que les processeurs de la série A, il ne s'agit pas d'un véritable processus de fabrication de silicium de nouvelle génération.

Les chiffres clés sont les mêmes que ceux de l'A15 : deux cœurs haute performance, quatre cœurs d'efficacité, cinq cœurs GPU et size cœurs sur le moteur neuronal. Le nombre de transistors a augmenté, mais seulement de 15 à 16 milliards, soit un bond beaucoup plus faible que d'habitude.



Cross suggère que le processeur et le moteur neuronal semblent avoir une architecture identique ou presque identique à celle de l'A15, et que les améliorations de performances résultent probablement uniquement du fait qu'Apple fait tourner les mêmes puces à une vitesse d'horloge plus élevée. La plus grande différence est le passage de la RAM LPDDR4x à la RAM LPDDR5, mais les autres différences modestes sont, selon lui, reflétées dans les benchmarks.

Étant donné que l'architecture du processeur n'a pas beaucoup changé, mais qu'il fonctionne simplement à une vitesse d'horloge supérieure de 7 % (et avec une plus grande bande passante mémoire disponible), nous devrions nous attendre à ce que la plupart des benchmarks du processeur montrent des gains de performance de 10 % ou moins.



Un rapide coup d'œil aux chiffres de Geekbench 5 nous montre qu'en effet, les performances maximales du CPU monocœur semblent avoir augmenté d'environ 8-10% par rapport à l'A15. Les performances multicœurs sont un peu meilleures, mais il est probable que ces tests sont plus facilement capables de submerger les caches de la puce et bénéficieraient donc de l'augmentation de la bande passante mémoire.

Les améliorations des performances de la partie graphique, le GPU, sont légèrement meilleures dans les benchmarks AnTuTu avec un gain de 7 à 19 % qui proviennent donc d'une augmentation de la vitesse d'horloge. Le reste étant du à la hausse de 50 % de la bande passante mémoire offerte par la mémoire LPDDR5.



Le fait que la puce A16 ne soit qu'une amélioration mineure de la puce A15 explique que le modèle de base de l'iPhone 14 soit doté de "fonctionnalités telles que le mode Action, le moteur photonique et le mode cinématique 4K", comme les modèles "Pro". Toujours est-il que les téléphones les plus chers ne sont pas vraiment plus performants, en ce sens qu'ils ne devraient pas avoir une durée de vie plus longue du côté des mises à jour logicielles.