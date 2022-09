Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro ont bien tous 6 Go de RAM

Dans les annonces des smartphones sous Android, les fabricants tels que Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi... mettent souvent en avant la quantité de RAM qui est proposée dans le téléphone. Une information essentielle, mais qui n'a pas vraiment d'importance dans l'écosystème Apple, car les iPhone sont réputés pour fonctionner en homogénéités avec le logiciel. Toutefois, il est intéressant aussi d'observer les évolutions côté RAM sur les derniers iPhone 14. Apple a fait un geste pour les modèles "non Pro".

Voici la quantité de RAM sur la gamme iPhone 14

Il y a 3 mois, une rumeur de l'analyste Ming-Chi Kuo expliquait que tous les iPhone 14 allaient posséder une quantité de 6 Go de RAM, Kuo affirmait qu'il n'y aurait aucune différence entre les iPhone 14 et les iPhone 14 Pro. Une indiscrétion qui était crédible, mais sans plus quand on sait qu'Apple fait tout pour créer des divergences dans les caractéristiques de ses iPhone 14 Pro et non pro.



Après l'annonce des iPhone 14, nous sommes désormais en mesure de révéler que l'ensemble des modèles ont bien 6 Go de RAM, cependant le type de RAM n'a pas été divulgué. Selon la rumeur, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus détiennent normalement une RAM LPDDR4X quand les iPhone 14 Pro et Pro Max possèdent une RAM LPDDR5.

Quelle est la différence si le type RAM est confirmé ?

On ne retrouve pas de grande différence entre les deux types de RAM, voici sur quoi on peut les comparer :

Le type de RAM LPDDR4X est sorti pour la première fois en janvier 2017, il possède une vitesse de 4266 Mbit/s avec une architecture 64x et 86x. Le LPDDR4X est dédié exclusivement à une utilisation dans les smartphones et dans le secteur de l'automobile. Le premier smartphone à avoir intégré ce type de RAM est le Lenovo Z5 Pro.

est sorti pour la première fois en janvier 2017, il possède une vitesse de 4266 Mbit/s avec une architecture 64x et 86x. Le LPDDR4X est dédié exclusivement à une utilisation dans les smartphones et dans le secteur de l'automobile. Le premier smartphone à avoir intégré ce type de RAM est le Lenovo Z5 Pro. Le type de RAM LPDDR5 est sorti pour la première fois en février 2019, il a une vitesse de 6400 Mbit/s avec une architecture de 64x. Il est lui aussi conçu pour être intégré dans un smartphone ou dans des véhicules. À noter que le premier smartphone à avoir adopté ce type de RAM est le Xiaomi Mi 10 Pro (Micron).

Pour résumer, l'avantage du LPDDR5, c'est plus de rapidité, mais aussi une meilleure gestion de l'énergie. Il est largement moins gourmand que le LPDDR4X, c'est d'ailleurs ce qui avait incité Xiaomi à l'inclure dans son Mi 10 Pro.

Une approche qui n'était pas identique à celle des iPhone 13

Avec la gamme iPhone 13, Apple avait privilégié les 6 Go de RAM exclusivement pour les iPhone 13 Pro et Pro Max. Pour économiser des coûts sur les modèles les moins chers, Apple avait favorisé 4 Go de RAM, en soi, les consommateurs n'ont pas vu la différence, car iOS est tellement bien optimisé qu'aucune lenteur n'est ressentie.