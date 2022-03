Kuo prédit que la puce A16 sera réservée aux iPhone 14 Pro

Il y a 2 heures

iPhone

Medhi Naitmazi

2



Selon la dernière information de l’analyste Ming-Chi Kuo, seuls les modèles iPhone 14 Pro seront dotés de la puce A16, tandis que les iPhone 14 standards conserveront la puce A15 Bionic de l'iPhone 13. Une étrange rumeur qui viendrait casser la tradition en la matière, chaque modèle de la rentrée ayant le même processeur.

Une rumeur étrange sur les prochains iPhone 14

Dans un tweet, Kuo a déclaré que l'iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l'iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces seront équipés de la puce A16, tandis que l'iPhone 14 de 6,1 pouces et l'iPhone 14 Max de 6,7 pouces conserveront la puce A15 de la gamme iPhone 13.

Les deux modèles d'iPhone les plus abordables resteraient que la puce précédente, de quoi accentuer la différenciation entre les gammes. À l'avenir, le spécialiste estime qu'Apple ne propose une nouvelle puce qu'avec les modèles "Pro", avant de la proposer aux deux modèles d'iPhone les moins chers l'année suivante.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

Kuo a ajouté que les quatre modèles d'iPhone 14 sont susceptibles d'être livrés avec 6 Go de mémoire, les modèles d'iPhone 14 standard ayant une mémoire LPDDR 4X et les modèles d'iPhone 14 Pro ayant une mémoire LPDDR 5.



Actuellement, l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 disposent de 4 Go de mémoire, tandis que l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max disposent de 6 Go de mémoire. Ces quantités sont inchangées par rapport à la gamme de l'iPhone 12. Pour la gamme de l'iPhone 14, Kuo suggère donc que tous les modèles disposeront de 6 Go de RAM, mais que la mémoire LPDDR 5 de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max sera jusqu'à 1,5x plus rapide et jusqu'à 30 % plus économe en énergie.



L'affirmation de Kuo contraste avec les propos de Jeff Pu de Haitong International Securities, qui suggérait que les modèles iPhone 14 Pro seraient dotés de 8 Go de RAM, soit la même quantité que les modèles Samsung Galaxy S22. Il faudra vérifier tout cela, surtout que la rumeur autour de la puce A16 nous paraît bien étrange. Apple n’aurait aucun intérêt à sortir un iPhone 14 avec la même puce et la même encoche que les iPhone 13, à moins qu’elle baisse sensiblement le prix.



Qu’en pensez-vous ? Une puce A16 et une puce A16 Pro pourrait à la limite avoir du sens.