Le 120 Hz encore réservé aux iPhone 14 Pro ?

Hier à 23:15

iPhone

Medhi Naitmazi

Les clients pensaient qu’Apple ouvrirait le 120 Hz à toute la gamme 2022, comme plusieurs analystes le laissaient penser ces dernier temps, il faut croire que la tradition établie avec l'iPhone 13 Pro sera renouvelée en septembre prochain. En effet, seuls les iPhone 14 Pro, les modèles les plus haut de gamme , seront dotés de la technologie d'affichage ProMotion d'Apple.

Oups, finalement le 120 Hz que pour les Pro ?

Ross Young, qui à de multiples occasions a publié des informations précises sur les futurs produits d'Apple, a déclaré sur Twitter que la fonctionnalité ProMotion ne sera pas étendue à toute la gamme d'iPhone 14 et restera exclusif aux modèles "Pro". Cette information vient ainsi contredire un rapport publié en milieu de semaine, selon lequel tous les modèles de la gamme iPhone 14 seraient équipés de la technologie 120 Hz.



Dans son tweet, Young suggère que le fabricant chinois BOE serait le fournisseur d'écrans OLED LTPO pour les modèles bas de gamme de l'iPhone 14, mais il a déclaré que l'entreprise n'a pas assez de capacité de production pour le faire pour le moment. Samsung est actuellement le fournisseur principal d'écrans OLED LTPO pour les modèles iPhone 13 Pro, tandis que LG qui s’occupe des écrans OLED 60 Hz actuels, commencerait également à fabriquer des écrans OLED LTPO dans l'espoir de les fournir à Apple cette année.

Apple a introduit pour la première fois ProMotion sur l'iPhone avec l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max en septembre 2021. ProMotion permet à l'écran de se rafraîchir automatiquement jusqu'à 120 fois par seconde pour un contenu et un défilement plus fluides, et peut descendre jusqu'à 10 Hz pour une meilleure autonomie de la batterie, selon le type de contenu à l'écran.



Jusqu'à présent, Apple a limité son fameux ProMotion aux produits "Pro" tels que l'iPhone 13 Pro, l'iPad Pro et les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021 récemment lancés.



Apple devrait sortir quatre modèles d'iPhone 14 cette année, dont deux modèles standard de 6,1 et 6,7 pouces et deux modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces, le modèle "mini" de 5,4 pouces devant être abandonné, pas d’iPhone 14 mini d’après les fuites le plus crédibles. Les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini ne se seraient pas assez vendus, représentant moins de 10% des ventes.