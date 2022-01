iPhone 14 : des modèles tous compatibles 120 Hz avec 6 Go de RAM (rumeur)

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Mais qu'est-ce que nous réserve Apple pour la prochaine génération d'iPhone ? De belles choses si on en croit les dernières rumeurs qui circulent en ce moment sur internet. Une nouvelle note de recherche de l'analyste Jeff Pu vient d'être publié et elle annonce de bonnes nouvelles pour les clients qui ne comptent pas acheter un iPhone 14 Pro.

Tous les iPhone 14 auront enfin l'écran ProMotion 120 Hz

L'une des grandes nouveautés avec les iPhone 13, ça a été l'arrivée de l'écran ProMotion avec le taux de rafraîchissement en 120 Hz, une petite révolution qu'attendait impatiemment les clients Apple. Malheureusement, Apple a fait le choix de proposer ce nouvel écran que pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Cette décision a été prise pour inciter les consommateurs à dépenser plus, mais aussi pour réduire les coûts de fabrications et conserver une belle marge de bénéfice sur les iPhone 13 mini et iPhone 13.



D'après la note de recherche de Jeff Pu pour Haitong International Securities, Apple va modifier son approche du 120 Hz avec les iPhone 14. Selon les informations qui ont été récupérées, tous les modèles d'iPhone 14 (qu'ils soient Pro ou non) auront le droit à l'écran ProMotion qui augmente le taux de rafraîchissement de manière adaptative !

Autre révélation cette fois-ci du côté de la RAM. Initialement, Pu avait indiqué qu'Apple proposerait 8 Go de RAM pour les iPhone 14 Pro. Cependant, cette information ne colle pas après une vérification de la chaîne d'approvisionnement, l'analyste admet s'être trompé dans son précédent rapport qui abordait ce sujet.



Selon ses dernières affirmations, les quatre modèles d'iPhone 14 auront 6 Go de RAM. Pour les versions Pro, cela ne changera rien puisque les iPhone 13 Pro et Pro Max ont déjà cette quantité de RAM, par contre pour les versions "non pro", c'est un gain de 2 Go de RAM, car les iPhone 13 mini et iPhone 13 ne proposent que 4 Go à l'heure actuelle.



Vous l'aurez compris, Apple va renforcer les arguments marketing pour les iPhone 14 mini et iPhone 14 (si le modèle mini existe toujours). En choisissant cette technique, Apple pourrait involontairement faire de l'ombre à ses iPhone les plus coûteux, l'entreprise prend un risque même si celui-ci n'est pas énorme vu l'engouement autour des modèles Pro à chaque nouveau lancement.



Est-ce que cette rumeur est fiable ? Oui et non. Jeff Pu est un analyste mondialement reconnu, il a révélé de nombreuses nouveautés qui ont vu le jour. Cependant, ses notes de recherche ne voient pas toujours juste, c'est pour cela qu'il faut prendre cette information avec des pincettes.