L'iPhone 14 et les AirPods Pro 2 sont compatibles Bluetooth 5.3

Les quatre nouveaux modèles d'iPhone 14 et les AirPods Pro 2 prennent en charge le Bluetooth 5.3, selon les spécifications techniques d'Apple pour chaque appareil, mais le statut du support de la norme LE Audio reste incertain pour le moment.

LE Audio ou pas ?

"LE Audio", qui peut être pris en charge par tout appareil doté de la norme Bluetooth 5.2 ou supérieure, est une spécification de streaming audio à faible consommation qui présente plusieurs avantages pour les appareils de l'écosystème Apple. Suite aux rumeurs, nous avons présenté les avantages que LE Audio pourrait avoir pour les AirPods Pro 2 en particulier, si Apple prend en charge cette spécification :

Une qualité audio améliorée : LE Audio comprend un nouveau codec audio à faible consommation appelé LC3 qui offre une meilleure qualité audio par rapport au codec classique SBC, même avec un débit binaire inférieur de 50 %, selon le Bluetooth SIG. Une plus grande autonomie de la batterie : Avec le codec audio LC3 à faible consommation, les AirPods Pro auraient une plus grande autonomie. Flux audio multiples : LE Audio permettrait la transmission de plusieurs flux audio synchronisés entre un appareil source comme un iPhone ou un Mac et les AirPods Pro. Les AirPods gauche et droit pourraient ainsi disposer chacun de leur propre connexion audio Bluetooth avec un appareil prenant en charge LE Audio pour une meilleure fiabilité. Connectez plusieurs paires d'AirPods à un iPhone en même temps : LE Audio permettrait à plusieurs paires d'AirPods de se connecter simultanément à un iPhone, un iPad, un Mac ou tout autre appareil doté de la technologie Bluetooth 5.2 ou supérieure. Apple dispose déjà d'une fonction qui permet à un utilisateur d'iPhone ou d'iPad équipé d'AirPods de partager des fichiers audio avec une autre personne équipée d'AirPods, mais cette fonction ne fonctionne pas avec plus de deux paires d'AirPods. Plusieurs appareils connectés aux AirPods : LE Audio permettrait aux AirPods de se connecter à plusieurs appareils sources comme un iPhone et un Mac simultanément, éliminant ainsi la nécessité de basculer les AirPods entre les appareils.

Les communiqués de presse et les pages de spécifications techniques d'Apple pour l'iPhone 14 et les nouveaux AirPods Pro ne semblent pas faire mention de LE Audio ou des avantages énumérés ci-dessus, ce qui nous amène à penser que LE Audio n'est peut-être pas pris en charge par les appareils actuellement, cela pourrait venir avec une mise à jour logicielle. En juillet, l'organisation à l'origine de Bluetooth a déclaré qu'elle prévoyait que la disponibilité des produits prenant en charge LE Audio augmenterait d'ici la fin de 2022.



Nous attendons avec impatience de pouvoir tester les AirPods Pro 2022 afin de les comparer aux premiers modèles et ainsi voir si la qualité audio est bien un cran au-dessus. En tout cas, si vous voulez profitez à fond de vos AirPods Pro 2, il faudra certainement un iPhone 14…