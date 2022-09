Voici les prix des iPhone 14 en France (ça fait très mal...)

Vous souvenez-vous de la rumeur de notre confrère iPhon.fr qui affirmait il y a 24 heures que l'ensemble de la gamme iPhone 14 serait à 1 000€ minimum ? L'indiscrétion était sérieuse, mais on espérait tous qu'elle soit erronée. Mauvaise nouvelle... Elle a été confirmée par Apple ce soir, les prix des iPhone 14 en France ont littéralement explosé avec un tarif à 1 000€ minimum pour tous les modèles.

Les prix des iPhone 14 en hausse

Apple a présenté ce soir les iPhone 14, quatre modèles qui se divisent en un : iPhone 14, un iPhone 14 Plus, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max. On retrouve une tonne de nouveautés à l'intérieur, des évolutions spectaculaires au niveau du matériel, mais aussi des prix excessivement élevés en France !

Bien sûr, si les tarifs des iPhone 14 dépassent quasiment tous les 1 000€, c'est en partie à cause de la TVA qui fait gonfler le prix final facturé au consommateur, mais l'État n'est pas le seul fautif dans l'histoire... Apple a placé aussi la barre très haute pour sa grille tarifaire en France.



À prendre en compte que vous pouvez faire baisser les prix des iPhone 14 grâce à la reprise de votre ancien iPhone. Vous pouvez également profiter d'un paiement plus en douceur grâce au paiement en plusieurs fois disponible sur l'Apple Store en ligne et chez tous les revendeurs.

Les prix de l'iPhone 14

128 Go : 1 019€

256 Go : 1 149€

512 Go : 1 409€

Les finitions proposées sont en bleu, minuit, lumière stellaire, rouge et mauve.

Les prix des iPhone 14 Plus

128 Go : 1 169€

256 Go : 1 299€

512 Go : 1 559€

Les finitions proposées sont en bleu, minuit, lumière stellaire, rouge et mauve.

Les prix des iPhone 14 Pro

128 Go : 1 329 €

256 Go : 1 459 €

512 Go : 1 719 €

1 To : 1 979 €

Les finitions proposées sont en violet intense, argent, or et noir sidéral.

Les prix des iPhone 14 Pro Max

128 Go : 1 479 €

256 Go : 1 609 €

512 Go : 1 869 €

1 To : 2 129 €

Les finitions proposées sont en violet intense, argent, or et noir sidéral.

Précommande et disponibilité

Apple ouvre les précommandes des iPhone 14 vendredi prochain à partir de 14h00, les livraisons et la disponibilité en magasin commenceront à partir du 16 septembre 2022.

Les stocks risquent d'être limités à la sortie, on vous recommande fortement de passer une précommande si vous êtes intéressé par l'un de ces nouveaux iPhone.