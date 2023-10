iPhone 15 : iFixit a examiné les composants internes et c'est très similaire à l'iPhone 14 !

On reproche souvent aux nouveaux iPhone d'avoir le même design, beaucoup estiment qu'Apple ne prend aucun risque et opte pour la facilité en conservant un "design gagnant" le plus longtemps possible. Si en tant que consommateur, on ne voit que l'extérieur, les experts iFixit ont remarqué qu'à l'intérieur de l'iPhone 15, il n'y a quasiment aucun changement comparé à l'iPhone 14.

Un copier/coller entre l'iPhone 14 et l'iPhone 15

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro Max, ont récemment subi un examen approfondi par l'équipe de iFixit, une entreprise bien connue pour ses démontages et analyses de produits électroniques. Armés d'un microscope industriel DSX1000, les experts ont disséqué les appareils pour étudier les entrailles de la dernière offre d'Apple. Ils avaient déjà démonté l’iPhone 15 Pro Max.



L'exploration a mis en avant les courbes de la Dynamic Island de l'appareil, offrant par la même occasion une vue étendue par 7000 fois du capteur de la caméra principale de 48MP. Cette profondeur d'analyse n'a pas seulement permis de dévoiler les détails minutieux de la caméra, mais a également permis d'examiner de près divers composants de l'iPhone 15, incluant son boîtier, l'adhésif utilisé et l'écran. De plus, des vues agrandies ont été fournies sur des éléments spécifiques comme le connecteur de la batterie et les aimants situés dans le Taptic Engine.

Un score de réparation décevant pour l'iPhone 15

L'évaluation de la réparabilité est un aspect crucial des analyses de iFixit. Dans le cas de l'iPhone 15, un score de 4 sur 10 a été attribué, supposant qu'Apple fournisse les guides de réparation nécessaires. Ce score reflète une certaine difficulté pour les réparations, soulignant ainsi l'importance d'une manipulation soigneuse et de l'entretien régulier pour prolonger la durée de vie de l'appareil.



Les experts iFixit ont été surpris par la similitude entre l'iPhone 15 et son prédécesseur, l'iPhone 14, en matière de conception. L'une des rares différences réside dans la taille du capteur de la caméra. Les "seau" de pixels du capteur de la caméra de 48MP de l'iPhone 15 sont environ 22% plus petits que ceux de l'iPhone 15 Pro Max. Cette particularité impacte la performance de l'appareil en conditions de faible luminosité, indiquant que bien que les deux modèles soient très semblables, des différences clés subsistent en termes de capacités photographiques.