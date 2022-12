Voici l'un des secrets de l'écran de l'iPhone 14 Pro d'Apple

Un nouveau rapport du Korean révèle aujourd'hui que Samsung Display a utilisé un nouveau procédé à jet d'encre sur les téléphones Apple haut de gamme, alors même que le processus d'encapsulation à film mince était toujours en place autour de la dalle OLED de la gamme iPhone 14 Pro sortie en septembre dernier. Le processus a été appliqué pour éviter garantir une meilleure étanchéité de l'encapsulation en couche mince (qui protège l'OLED de l'humidité et de l'oxygène). La demande d'Apple a joué un rôle dans l'adoption de la méthode du jet d'encre, notamment pour protéger l'écran après l'ajout de la Dynamic Island qui remplace l'encoche auparavant fixée en haut de l'écran.

Tout ça pour la nouvelle encoche des iPhone

Samsung Display a donc utilisé un procédé jet d'encre supplémentaire dans l'ensemble du processus de production en série de diodes électroluminescentes organiques (OLED) de la gamme Pro de l'iPhone 14 d'Apple.

Dans la gamme Pro de l'iPhone 14 de cette année, cette nouvelle couche a été utilisée en complément de l'encapsulation de la couche mince et des électrodes tactiles (Y-OCTA). Cela s'explique par le fait que pour faire un trou pour l'objectif de la caméra frontale et du Face ID de la Dynamic Island, il faut percer dans la dalle post-production. Si l'encapsulation en film mince est endommagée, l'OLED est exposée à l'humidité et à l'oxygène, et la durée de vie du produit est considérablement réduite.



Pour cette raison, Samsung Display a recouru à la technologie à jet d'encre pour construire un barrage qui sépare le trou du reste de la zone après avoir réalisé l'encapsulation en couche mince et les électrodes tactiles dans l'OLED de l'iPhone 14 Pro, et pour aplanir les zones dont la hauteur est inégale.



Tous les équipements utilisés dans le processus ont été fabriqués par SEMES, une filiale de Samsung Electronics. Six unités d'équipement à jet d'encre fournies par SEMES à Samsung Display entre la fin de l'année dernière et le début de cette année ont été installées sur la ligne A3 pour produire l'iPhone 14 Pro et Pro Max.



LG Display, qui produit également en masse des dalles OLED pour l'iPhone 14 Pro Max, a appliqué la même méthode.



La gamme d'iPhone 14 Pro se compose de deux modèles : le Pro Max de 6,7 pouces et le Pro de 6,1 pouces. Samsung Display fournit des composants pour les deux tailles et LG Display uniquement pour l'iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.



Via