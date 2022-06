Voici à quoi ressemble l'écran des iPhone 14 Pro de près

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

La date fatidique approchant à grand pas, nous allons voir de plus en plus de fuite autour des futurs iPhone 14. La dernière en date vient d'arriver sur Twitter, par l'intermédiaire de Majin Bu, un leaker coutumier du fait et souvent bien renseigné. Cette fois, il a déniché des coques d'iPhone 14 dans les quatre tailles, et, surtout, a montré un aperçu du rendu final avec un écran allumé. L'occasion de découvrir ce qui va remplacer l'encoche sur les "Pro".

Un aperçu de l'iPhone 14 Pro

Vous ne l'avez pas encore vu en vrai, mais certains ont semble-t-il accès à des prototypes. Le leaker fan de Dragon Ball a publié plusieurs photos il y a quelques minutes avec en premier lieu, des coques pour tous les modèles : iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Rappelons que l'iPhone 14 mini ne sera pas de la partie, après des ventes jugées décevantes sur les 12 et 13 mini.



Si les coques confirment un gabarit équivalent à la gamme 2021 (excepté le 13 mini remplacé par le 14 Max), en revanche ce qui attire notre attention ici est la face avant de l'appareil et notamment son écran. En haut, sur ce qui est supposément un iPhone 14 Pro, l'encoche laisse place à un combo trou + pilule qui étend un peu plus la surface d'affichage du téléphone. Et comme évoqué à plusieurs reprises, les bords autour de la dalle sont légèrement affinés, ce qui accentue cette impression d'agrandissement de l'écran.



Nous avons fait un zoom sur la partie haute pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce qui vous attend à la rentrée 2022, au moment du traditionnel keynote de septembre. Outre les iPhone 14 avec une puce A16, Apple devrait lancer une Apple Watch 8, un Apple Watch SE, des AirPods Pro 2, un iPad Pro M2, et plus encore comme un Mac Pro 2022 qui pourrait arriver en octobre ou novembre.

Et voici les coques en question :