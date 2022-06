Le code d'iOS 16 mentionne l'écran always-on des iPhone 14 Pro

Alban Martin

iOS 16 a été annoncé hier à l'occasion du keynote de la WWDC 2022, l'une des grandes nouveautés étant l'écran de verrouillage entièrement repensé. Vous pouvez désormais personnaliser le lockscreen de votre iPhone avec différents widgets, polices, fonds d'écran dynamiques, et plus encore. Cela prépare vraisemblablement l'arrivée des iPhone 14 Pro qui devraient écoper d'un écran toujours allumé.

La nouveauté des iPhone 14 Pro aperçue dans iOS 16

Alors que les rumeurs pointent toutes vers la même direction, nos confrères de 9to5Mac ont trouvé plusieurs références dans iOS 16 indiquant qu'un écran toujours actif est quelque chose en développement.

Mark Gurman de Bloomberg a été le premier à parler de l'écran de verrouillage remanié qui serait ajouté dans le cadre d'iOS 16. Il a également indiqué le mois dernier qu'iOS 16 prendrait en charge l'affichage permanent en prévision du lancement potentiel de cette fonction sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max cet automne.



Maintenant que la première version bêta pour développeurs est disponible, on apprend que le code contient plusieurs références qui confirment qu'iOS 16 inclut effectivement le support d'un écran toujours allumé. Dans iOS 16, trois nouveaux frameworks ont été ajoutés et concernent la gestion du rétroéclairage de l'écran de l'iPhone. La gestion du rétroéclairage est un aspect essentiel de l'activation d'une fonction d'affichage permanent.

Chacun de ces frameworks fait référence à une capacité d'affichage permanent. Théoriquement, on pourrait supposer que ces fonctionnalités d'affichage permanent ont été ajoutées en référence aux fonctionnalités d'affichage permanent existantes de l'Apple Watch, mais ce n'est pas le cas ici.



Tous les frameworks découverts sont utilisés par différents composants d'iOS, y compris l'écran de verrouillage. En outre, et surtout, il existe de multiples références à un affichage permanent au sein de l'écran d'accueil - le fameux springboard - qui ne laisse aucun doute que l'on parle bien d'iPhone.



Mieux, certains éléments indiquent que les ingénieurs d'Apple peuvent activer la fonction d'affichage permanent même sur les appareils non pris en charge. Ils peuvent ainsi tester cette fonctionnalité sur l'iPhone 13 par exemple, mais cela ne veut pas dire que ce dernier sera compatible.



En effet, l'iPhone 14 Pro devrait reprendre le même écran 120 Hz, mais il sera capable d'aller plus bas que son aîné, jusqu'à 1 Hz, contre 10 Hz pour l'iPhone 13 Pro. De quoi mieux gérer l'autonomie...