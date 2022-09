Aperçu de l'écran de verrouillage sur iOS 16 avec le mode Always-on de l'iPhone 14 Pro

Après avoir annoncé l'unification du trou + pilule pour l'encoche de l'iPhone 14 Pro, le lecteur de MacRumors qui aurait des sources en interne chez Apple dévoile des images de l'écran de verrouillage iOS 16 avec le mode Always-On des modèles Pro.

Un mode uniquement disponible sur l'iPhone 14 Pro !

Nous avons déjà évoqué le nouvel écran de verrouillage sur iOS 16 ainsi que le nouveau mode Always-On (écran toujours allumé) de l'iPhone 14 Pro mais voici maintenant à quoi devrait ressembler le mélange des deux.



Toujours selon la même source de nos confrères de MacRumors, qui vient de dévoiler le design inédit de l'encoche des modèles Pro, l'écran de verrouillage s'adaptera entièrement à ce mode. Plutôt que d'avoir un simple écran noir affichant légèrement l'heure et les widgets, le fond d'écran ainsi que le nouvel effet de profondeur devraient eux aussi être visibles.



Pour afficher les widgets sur le mode Always-On, Apple aurait trouvé une technique afin de ne pas endommager l'écran OLED, sans que cela n'affecte l'expérience utilisateur.

image MacRumors

On apprend également que les notifications seront de la partie sur ce mode Always-On. Elles s'afficheraient sur le bas de votre écran, exactement comme sur l'écran de verrouillage classique. Cela pourrait être pratique pour lire une notification sans avoir besoin d'allumer l'écran de son iPhone. Le nouveau compteur de notifications peut lui aussi être activé.



L'auteur de ces informations met en garde sur les bugs qui pourraient être présents au démarrage. Une mise à jour 16.0.1 ou 16.1 devrait rapidement être déployée par Apple pour rectifier le tir.



Il ne reste plus longtemps à patienter pour savoir si toutes ces informations sont vraies. Mercredi 7 septembre 2022, Apple annoncera la gamme iPhone 14 via son Keynote intitulé "Far Out".



Allez-vous acheter un nouvel iPhone cette année, si oui, lequel ?