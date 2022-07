iPhone 14 Pro : nouvelle preuve de l'arrivée du mode always-on à la rentrée

L'iPhone 14 Pro va être le tout premier iPhone au monde à proposer un mode always-on qui permet de laisser l'écran verrouillé allumé en permanence en faible consommation. Comme si les preuves n'étaient déjà pas suffisantes, en voici une de plus.

Un bon argument pour passer au modèle Pro ?

Mine de rien, nous ne sommes plus qu'à un mois et demi (grosso modo) de la sortie des nouveaux iPhone. Cette année, l'une des rumeurs les plus insistantes concernant les modèles Pro se trouve au niveau de l'écran verrouillé.



Outre le nouveau système de fond d'écran qui sera disponible sur les quatre iPhone, on évoque également l'arrivée d'un mode always-on (toujours allumé en français) sur l'iPhone 14 Pro et le Pro Max.



Comme sur Android depuis des années et sur l'Apple Watch depuis la Series 5, ce mode permet de laisser l'écran toujours allumé de manière discrète avec quelques informations comme l'heure et des widgets.

S'il n'y a plus trop de doute sur sa présentation lors du Keynote du mois de septembre, 9To5Mac a déniché de nouvelles références dans la bêta 4 d'iOS 16, parue il y a deux jours, qui confirment un peu plus les bruits de couloirs des derniers mois.



Comme expliqué dans l'article, les fonds d'écran par défaut inclus dans le smartphone de la pomme possèdent un nouvel état qui s'intitule "Sommeil". Lorsque cet état est actif, le fond d'écran devient plus sombre et moins coloré, ce qui correspond tout à fait au mode always-on.



Pour rappel, l'iPhone 14 Pro devrait être le seul à pouvoir lancer l'always-on étant donné que les autres iPhone ne peuvent pas faire descendre la fréquence d'images à 1 Hz. L'iPhone 13 Pro oscille entre 10 Hz et 120 Hz.