La bêta 4 d'iOS 16 et iPadOS 16 est disponible avec des nouveautés

Après avoir dévoilé les nouveautés logicielles lors de l'Apple Event de la WWDC 2022, Apple publie la première bêta pour iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura et watchOS 9. Comme cela était...

L'attente fût longue. Un an après avoir découvert iOS 15, Apple vient de dévoiler iOS 16 lors du keynote du 6 juin, tout en libérant la première bêta dans la foulée. iOS 16 pour les iPhone...

Depuis le 6 juin au soir, les développeurs ont reçu le feu vert pour tester les futures mises à jour logicielles qui arriveront en automne pour nos iPhone et iPad. Après s'être assuré qu'il...

Quinze jours après avoir présenté les grandes nouveautés logicielles en ouverture du keynote de la WWDC 2022, Apple publie la deuxième bêta sur iPhone avec iOS 16 et sur iPad avec iPadOS 16....

Un mois après avoir présenté les grandes nouveautés logicielles en ouverture du keynote de la WWDC 2022, Apple publie la troisième bêta sur iPhone avec iOS 16 et sur iPad avec iPadOS 16. Une...

Comme d'habitude, les développeurs peuvent télécharger le nouveau firmware bêta en allant sur leur iPhone et iPad dans :

Apple inclut la possibilité de modifier un iMessage, toutefois la pomme ajoute une limite de 5 modifications. Chacune des modifications réalisées est visible par l'expéditeur et le destinataire.

Près de deux mois après avoir présenté les grandes nouveautés logicielles en ouverture du keynote de la WWDC 2022, Apple publie la quatrième bêta sur iPhone avec iOS 16 et sur iPad avec iPadOS 16. Une bêta 4 attendue depuis trois semaines, un fait notable qui montre qu'Apple a du mal à suivre le calendrier habituel. La bêta publique devrait rapidement être proposée aux testeurs inscrits au programme.

