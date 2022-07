En plus de la quatrième bêta d'iOS 16, Apple lance la bêta d'ActivityKit

C'est l'une des principales nouveautés d'iOS 16, les utilisateurs vont pouvoir bénéficier d'un widget "Live Activity" en bas de leur écran de verrouillage. Grâce à cette fonctionnalité, nous pourrons obtenir un aperçu rapide du résultat d'un match de foot en cours, l'évolution de la course Uber d'un ami sur le point d'arriver... Les possibilités sont nombreuses et les développeurs peuvent commencer dès ce soir le travail autour de cette fonctionnalité exclusive à iOS 16.

Apple lance la bêta d'ActivityKit

Les activités en direct, annoncées lors de la WWDC 22, sont des alertes dynamiques toujours à jour, qui vous permettent de suivre les événements en temps réel sans jamais quitter l'écran de verrouillage. Ce widget peut être utilisé à diverses fins, par exemple pour vérifier le score d'un événement sportif en direct, garder un œil sur le livreur qui vous apporte votre commande Deliveroo...



ActivityKit est le cœur de la fonctionnalité "Live Activity", c'est à partir de cet outil que les développeurs peuvent configurer les données affichées, quand commence l'actualisation des données en temps réel, quand cela s'arrête...

En réalité, si Apple publie la bêta d'ActivityKit environ un mois et demi avant la version définitive d'iOS 16, c'est en partie pour permettre aux développeurs de débuter le travail afin que tout soit prêt le jour de l'arrivée de "Live Activity".

On espère que les applications de livraison de repas, VTC, de suivi des matchs de foot... profiteront de cette nouveauté pour fournir aux utilisateurs un accès rapide à des données rafraîchies sans avoir besoin d'accéder à l’app !



Rappelons tout de même qu'Apple a informé les clients et développeurs que cette nouveauté ne sera pas disponible le jour du lancement d'iOS 16. Le développement en interne a pris plus de temps que prévu, ce qui pousse Apple à décaler de plusieurs semaines/mois la sortie de "Live Activity" après la publication d'iOS 16 en version publique.