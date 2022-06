Apple publie iOS 16 et iPadOS 16 bêta 2 avec des nouveautés

Quinze jours après avoir présenté les grandes nouveautés logicielles en ouverture du keynote de la WWDC 2022, Apple publie la deuxième bêta sur iPhone avec iOS 16 et sur iPad avec iPadOS 16. Un moment très attendu par les développeurs qui ont installé la première et qui attendaient, outre quelques nouveautés encore non intégrées, des corrections de bugs et améliorations autour de l'autonomie et des crashs à répétition sur certaines applications.

Quelles nouveautés pour la bêta 2

Pour profiter des 240 nouveautés d'iOS 16 et d'iPadOS 16, il faut donc passer à iOS 16 bêta. Si la première bêta a permis de découvrir de nombreuses fonctionnalités déjà indispensables comme le lockscreen personnalisable, Face ID en paysage, la modification et suppression des iMessages, la protection des photos, le détourage facile d'un objet, Stage Manager et plus encore comme la traduction du texte via l'appareil photo.



Voici les nouveautés que l'on a découvertes dans iOS 16 bêta 2 :

Prise en charge de la sauvegarde sur LTE. Il devient possible de sauvegarder un iPhone ou un iPad sur une connexion LTE (en plus d'une connexion 5G et WiFi)

Amélioration du filtrage des SMS sur l'application Messages

Possibilité de filtrer ses messages en fonction de la SIM. Vous pouvez désormais séparer les messages venant de votre carte SIM classique et de votre eSIM (pratique si vous avez une ligne personnelle et professionnelle)

Il devient possible de signaler des messages indésirables qui sont des SMS. Plus de nécessité que ça soit un iMessage. Attention, cela fonctionne chez certains opérateurs (pas tous).

Comment installer iOS 16 et iPadOS 16

Les développeurs peuvent télécharger le nouveau firmware en allant sur leur iPhone et iPad dans :

Réglages

Général

Mise à jour logicielle

Pour cela, il faut au préalable avoir installé le profil d'approvisionnement sur le Dev Center d'Apple. Consultez notre tutoriel pour installer iOS 16 bêta.



Quelle est selon vous la meilleure nouveauté d'iOS 16 ?