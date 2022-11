Apple publie la bêta 2 d'iOS 16.2 et d'iPadOS 16.2 aux développeurs

Alors qu'iOS 16.1 et iPadOS 16.1 sont encore récents, Apple prépare déjà la prochaine étape, autrement dit les futures versions logicielles iOS 16.2 et iPadOS 16.2. Le constructeur américain publie ce soir aux développeurs la seconde bêta des deux mises à jour à venir. Les testeurs publics n'y ont pas encore accès, mais ce le sera sous peu !

Développeurs, à vos téléchargements !

Top départ. Apple propose depuis quelques minutes le téléchargement de la deuxième bêta d'iOS 16.2 et d'iPadOS 16.2, deux futures mises à jour qui devraient sortir au cours du mois de décembre. Le géant californien demande (comme d'habitude) aux développeurs de traquer les bugs et d'être le plus réactif possible pour les remonter via l'outil intégré.

Pour le moment, nous ne savons pas ce qu’offrent ces deux mises à jour, elles devraient toutefois apporter quelques nouveautés.

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger les profils iOS 16.2 et iPadOS 16.2 à partir de l'Apple Developer Center et une fois installés, les versions bêtas qui suivront pourront être installées directement depuis l'iPhone ou l'iPad.



Ces deux mises à jour pourraient enfin fournir Apple Music Classical pour les abonnés au service de streaming, une meilleure intégration de SharePlay ou encore la "nouvelle version" du Game Center qui a été évoquée précédemment.

Nouveautés iOS 16.2 (découvertes jusqu'ici)

L’app Freeform est bien là pour collaborer autour d’un tableau blanc virtuel

Le support de Stage Manager avec des écrans externes sur les iPads M1 et M2

Un widget pour le suivi du sommeil est arrivé

Plusieurs changements dans l’app Maison

Prise en charge complète de Matter

Les testeurs publics pourront bientôt télécharger iOS 16.2 et iPadOS 16.2 bêta 1, Apple s'assure avant qu'il n'y ait pas de bugs majeurs qui pourrait ruiner votre expérience utilisateur, fatiguer plus rapidement votre batterie ou même rendre inutilisable votre iPhone/iPad (pour les cas les plus extrêmes). Dès que tout est sûr, le déploiement aux testeurs publics aura lieu.